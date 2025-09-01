Пожар до Гребната база в Пловдив. Летят пожарни

Голям пожар в района на въжения мост до Гребната база в Пловдив,

Близо три часа пет пожарни екипа се бориха с огъня, съобщиха за БТА от пресцентъра на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив.

Към момента огънят е потушен, като са останали два дежурни екипа, тъй като на места по периметъра все още има тлеещи участъци, посочи директорът на пожарната ст. комисар Васил Димов.

Пожарът е обхванал сухи треви, храсти и дървета.

Припомня, че вчера четири противопожарни екипа гасиха пожар на сметището в пловдивското село Цалапица. Засегната беше площ от около 500 кв.м

