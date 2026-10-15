Остават броени дни до крайния срок за участие в „Идейник 2026“

Наближава крайният срок за кандидатстване в „Идейник 2026“. Инициативата е насочена към ученици от 9. до 12. клас, които имат идеи как да направят своето училище, град или общност по-добро място.

Съветът на младите омбудсмани на Стара Загора си партнира със Сдружение „Тук-Там“ за популяризирането на инициативата сред старозагорските ученици. Кандидатури се приемат до 21 октомври 2026 г., 14.00 ч.

„Идейник 2026“ е групово състезание, в което учениците трябва да сформират екип, да изберат проблем, по който искат да работят, и да предложат конкретно решение.

Най-добрите проекти могат да получат финансиране до 1000 евро за тяхното осъществяване. Участниците ще имат възможност да приложат идеите си на практика и да придобият опит в работата по общ проект.

Условията за участие и формулярът за кандидатстване са публикувани на: https://tuk-tam.bg/ideinik

Инициативата се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката.