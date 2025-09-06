Регионални

Още един кошмар на Черноморието. Какво се случва

06 сеп 25 | 13:48
Фатме Мустафова

Още един инцидент на родното Черноморие. Две момичета са припаднали по време на музикално участие, съобщава БЛИЦ. 

Неприятната ситуация се е разиграла на международния фолклорен фестивал Арт Нестия "Черноморски перли". Преди две седмици събитието, което е с огромни традиции, се проведе в три поредни дни в Свети Влас, Несебър и Поморие.

При последното участие в морското градче, когато било и награждаването на участниците, след изпълнението на състава от Република Сръбска, две техни момичета се строполили на земята, след като слезли от сцената, за ужас на цялата публика.

 

Незабавно била повикана линейка, след известно време една от девойките се съвзела, но другата останала в безсъзнание и била превозена до най-близката болница.

Самият фестивал се провежда цяло лято. Един от участниците на авторитетното събитие бе и българският танцов състав "Багра", който идва от софийското село Долни Пасарел и в последните години се окичи с куп награди и първи места по различни участия.

На празника имаше и танцови състави от Украйна, Румъния и Сърбия.

Международният фестивал Арт Нестия „Черноморски перли в България“ се стреми да популяризира идентичността на всяка страна и приятелството между различните народи.

Целта му е да представи фолклорното богатство и традиции на целия свят, както и да популяризира българските музикални и танцови изкуства от всички фолклорни области; да се установи културен обмен между институции и колективи от страната и чужбина.

В това фолклорно събитие могат да участват ансамбли и групи; танцови и вокални групи; солисти и инструменталисти от цял ​​свят. Това международно събитие има за цел да популяризира и сподели фолклора и традициите на различните народи, за да укрепи приятелството и идентичността на всяка страна.

 

