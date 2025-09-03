Още един инцидент с АТВ. Има загинал

Още един потресващ инцидент с АТВ. Мъж на около 50 години загина в ужасяваща катастрофа в Пловдив, съобщава “Марица”. Инцидентът е станал към 13 часа днес, на територията на промишлената зона в район “Източен”.

Мъжът се качил на АТВ- то и само след секунди се забил в гараж наблизо. На място след подаден сигнал пристигнали полиция и линейка. Медиците само констатирали смъртта на пловдивчанина.

Тепърва ще се изяснява причината за настъпилата трагедия. Вероятно починалият не е успял да овладее мощното возило.

С този инцидент Пловдив едва не повтори трагедията с АТВ в Слънчев бряг. За щастие наблизо не е имало хора, иначе и те нямаше да са сред живите, коментират живеещи в района.

Точно днес стана ясно, че Христина от Пловдив, която бе пометена от АТВ в Слънчев бряг заедно със сина си, е починала. Този развой на събитията ще промени обвинението срещу задържания в по-тежко.

Трагедията там, както и тази в Пловдив днес идват, за да подскажат, че АТВ-та не са за градски условия и за неподготвени водачи.

Не ги карат нормално, а умишлено им дават газ и хвърчат из града. Забравят колко бързо могат да не са сред живите и/или са влязат в черната хроника на новините. Почерни много хора онзи младеж в Слънчев бряг”, коментират още възмутени пловдивчани.

