Съобщиха най-лошото за жената, пометена от АТВ-то в Слънчев бряг

Христина, майката на 4-годишния Марти, който беше ударен заедно с нея от АТВ в "Слънчев бряг", почина. Това съобщи NOVA.

Детето беше транспортирано в болница "Пирогов", а Христина изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Задържаният водач на АТВ-то Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показаха резултатите от химико-токсикологичната експертиза. Очаква се обвинението срещу него да бъде преквалифицирано в умишлено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com