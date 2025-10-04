Община остана на тъмно. Блокирани са и пътища

Бедственото положение в община Етрополе. В селата няма ток, блокирани са междуселските пътища.

Ганчо Георгиев е на 80 години. Живее в крайната махала на Етрополе, където вече втора вечер няма ток.

"Нема и телевизия, ставаме откъснати от света, чуваме как дърветата скърцат, падат, ореха как са троши", казва Ганчо Георгиев.

Доброволците и ловните дружинки помогнаха за почистване на пътя, а аварийните екипи свързаха падналите кабели.

"Сменяваме кабели, къдетo са паднали дървета, каквото е необходимо да го отстраним", коментира Веселин Василев, работник в БКС - Етрополе.

Подобна обстановка видяхме и по пътя за съседните Рибарица и Ямна.

"От сутринта вчера тука беше непроходима частта. Благодарение на доброволци съумяваме да отворим пътищата", каза Владимир Александров, кмет на Етрополе. А в същото време зад него пада дърво, скършено от бурята.

Дядо Ганчо не чака аварийните екипи и сам мести ореха пред дома си, а зет му донесе агрегат за хладилника.

