Наше село на нокти. Инфарктна ситуация
Кметът на Русе трябва да реши дали жителите ще могат да се върнат по домовете си,
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Кметът на Русе трябва да реши дали жителите ще могат да се върнат по домовете си,
Дядо Ганчо не чака аварийните екипи и сам мести ореха пред дома си
Видин. Не отменяме бедственото положение, защото тази нощ в планината валя сняг, а след това и дъжд и ситуацията може да се повтори, каза за „Стандар...