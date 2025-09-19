„На Базар сме! В Белоградчик” отново гостува в града под скалите

От 19 до 21 септември платформата „Sтетика” отново гостува в град Белоградчик. На площад „Възраждане“ могат да бъдат открити участници от цяла Северозападна България, които ще предоставят на града и неговите посетители още едно уникално преживяване за старта на V Балонена фиеста - Белоградчик.

За първи път на базара ще бъдат представени текстил за докма, артини по метода „Нейрографика”, сладкишите на мобилната сладкарница Home made by Maria, ябълков сок и оцет от биоферма „Покрайна”, както и „кафе Mokador”. Граждани и гости отново ще могат да опитат вкусни гофрети, домашен сладолед, кафе специалитети, домашни сиропи, мед. Керамичните и дървените изделия, играчките, сувенирите с шевици, натуралната козметика са неразделна част от базарите на „Sтетика”. Най-малките могат да посетят и работилници за оцветяване на гипсови фигури и пирография. На площада също така е подреден фотокът в духа на балонената фиеста.

„На базар сме! В Белоградчик” се организира със съдействието на Община Белоградчик. Базарът ще продължи до 21.09. (неделя).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com