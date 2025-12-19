Инфлуенсър готви финансова платформа в САЩ

Идеята инфлуенсър да управлява личните ви финанси звучи необичайно, но в Съединените щати това може скоро да стане реалност. Най-популярният YouTuber в света – MrBeast – прави сериозна крачка към финансовия сектор.

Американският създател на съдържание Джеймс Доналдсън, познат като MrBeast, разширява предприемаческата си дейност с нов проект. На 13 октомври той е подал заявка в Американското ведомство за търговски марки за стартиране на финансова услуга под името MrBeast Financial.

Според информация на Business Insider, компанията му Beast Industries представя пред инвеститори концепция за платформа, която ще предлага кредитни карти, заеми и услуги, свързани с криптовалути.

Плановете включват разработването на мобилно приложение, чрез което потребителите ще могат да получават онлайн финансови консултации и да извършват криптообмен.

Част от фокуса на бъдещата платформа ще бъдат и създателите на съдържание. Идеята е тя да им помага да развиват каналите си и да постигат успех, подобен на този на MrBeast – макар и не в същия мащаб.

С 446 милиона абонати в основния си YouTube канал, Доналдсън е най-следваният YouTuber в света. Популярността му идва от зрелищни видеа с екстремни предизвикателства и огромни награди. Сред най-гледаните му клипове са предизвикателства като „100 деца срещу най-силния човек на света“ и „Оцелей 100 дни в ядрен бункер и спечели 500 000 долара“.

Извън YouTube, MrBeast вече успешно развива бизнеси в хранителния сектор чрез марките MrBeast Burgers, Feastables и Lunchly.

Още през 2022 г. в интервю за Rolling Stone Доналдсън заяви, че амбицията му е да стане най-големият YouTube канал в историята – цел, която го мотивира да продължава да работи, въпреки че сам признава и елемент на суета.

Засега няма информация кога MrBeast Financial ще бъде достъпен за широката публика. Феновете ще трябва да изчакат, преди да могат да кандидатстват за заем или кредитна карта от любимия си YouTuber, съобщи Webcafe.bg

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com