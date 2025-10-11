Гроздан Караджов с голяма новина за Деня на общините! Рекордни инвестиции

7 000 км нови оптични трасета до най-отдалечените населени места

Историческата новина за българските градове и села съобщи вицепремиерът Гроздан Караджов в специалния си поздрав към българските общини. Караджов избра да го отправи през "Стандарт".

ЕТО ПОЗДРАВЛЕНИЕТО НА ГРОЗДАН КАРАДЖОВ:

Поздравителен адрес

повод Деня на българската община – 12 октомври

ГРОЗДАН КАРАДЖОВ, Заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията

Уважаеми кметове, Уважаеми представители на местната власт, Уважаеми колеги и партньори,

На 12 октомври отбелязваме Деня на българската община – празник на хората, които ежедневно превръщат държавните политики в реални решения за гражданите. Празник на онези, които са най-близо до хората – кметове, общински съветници, експерти и служители, които с труда си правят градовете и селата по-добри места за живеене.

Общините са първата линия на управлението и истинските двигатели на промяната. Затова партньорството между държавата и местната власт е ключово за развитието на България. Министерството на транспорта и съобщенията работи рамо до рамо с общините по редица стратегически направления – транспортна свързаност, дигитализация, безопасност и зелена трансформация.

Днес реализираме най-мащабната инвестиция в цифрова инфраструктура в историята на страната – изграждането на 7000 километра нови оптични трасета, които ще достигнат и до най-труднодостъпните райони. До 2026 година близо 500 000 български граждани ще станат част от дигиталното настояще на страната, а 140 общини ще бъдат обхванати от тази свързаност благодарение на съвместната ни работа с Националното сдружение на общините.

С общините и с „Български пощи“ подготвяме страната за въвеждането на еврото. Пощенската мрежа с над 2700 станции обслужва повече от 5,6 милиона българи. В 2230 населени места без банкови клонове именно пощите ще осигуряват достъп до обмяна на левове в евро.

Транспортната свързаност е другият двигател на местното развитие. Работим за модернизация на железопътната инфраструктура – нови линии, обновени гари и съвременни влакове, които да направят пътуването по-бързо, по-безопасно и по-удобно. Предстои въвеждането на интегрирана билетна система, която ще позволи с един билет да се пътува във всички видове обществен транспорт – от автобус и влак до метрото и градските линии. Това ще облекчи ежедневието на гражданите и ще насърчи използването на обществения транспорт.

Работим и за нов модел на инвестиции чрез концесии и публично-частни партньорства, благодарение на който ще се реализират стратегически проекти като автомагистрали „Рила“ и „Черно море“. Те ще създадат нови икономически възможности и ще обединят регионите на страната в единна транспортна мрежа.

Безопасността на движението остава наш постоянен приоритет. Заедно с общините прилагаме плана от 43 мерки за пътна безопасност, който включва по-добро осветление и сигнализация на училищните маршрути, безопасни пешеходни зони, интелигентни системи за управление на трафика и обучения по места.

С общините сме партньори и в зелената трансформация –изграждане на зарядна инфраструктура и насърчаване на устойчив транспорт. Тези проекти не само намаляват въглеродните емисии, но и повишават качеството на живот в градовете.

Всички тези постижения имат едно общо – зад тях стоят хора. Кметове, инженери, експерти, пощенски служители, железничари. На Вас дължим най-голямата благодарност – за професионализма, за диалога и за това, че сте пряката връзка между държавата и хората.

Благодаря Ви, че заедно градим по-свързана, по-модерна и по-справедлива България. Честит празник!

