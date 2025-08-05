БАБХ затвори обект за обществено хранене в хотелски комплекс в с. Кошарица, община Несебър

Екип на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Бургас извърши незабавна проверка на обект за обществено хранене, разположен в хотелски комплекс в с. Кошарица, община Несебър. Проверката е извършена след подаден сигнал от гражданин.

При проверката инспекторите установиха, че на територията на обекта се осъществяват дейности по съхранение, приготвяне и предлагане на храни до краен потребител, без обектът да е регистриран по реда на Закона за храните. Съгласно действащото законодателство, подобна дейност е недопустима и крие сериозни рискове за здравето на потребителите.

В резултат на установеното нарушение обектът беше незабавно запечатан и обозначен със съответните знаци.

Българската агенция по безопасност на храните напомня на всички оператори в сектора, че извършването на дейности с храни без необходимата регистрация представлява сериозно административно нарушение и подлежи на съответните санкции.

Призоваваме гражданите да бъдат активни и при съмнения за нередности да подават сигнали на горещия телефон на БАБХ – 0700 122 99.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com