БАБХ затвори нелегална сладкарска работилница в Хасково

БАБХ затвори нерегламентиран обект за приготвяне на хлебни и сладкарски изделия в град Хасково

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково установиха нерегламентиран обект в град Хасково, функциониращ като цех за производство на хлебни и сладкарски изделия, при проверка, извършена по подаден сигнал.

Установено е, че обектът работи без регистрация по реда на Закона за храните. Същият извършва дейност – производство на хляб, съхранение на суровини, влагани в производството на хляб и готови за експедиция продукти. Хигиенното състояние на обекта е незадоволително, включително с несъответствия по сграден фонд и оборудване.

На собственика е съставен акт за установяване на административно нарушение и е връчена заповед за незабавно преустановяване на нерегламентираната дейност.

БАБХ напомня, че всички дейности, свързани с производство и търговия на храни, подлежат на регистрация и официален контрол с цел гарантиране безопасността на потребителите.

