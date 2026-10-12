Ударно строителство преобразява община Аксаково

МРРБ обеща ускоряване на процедурите за Индустриалната зона и детелината при гр. Игнатиево

Нови пътища, детски градини, спортни площадки, кметства и воподпроводи модернизират градовете и селата

Обликът на община Аксаково в последните години е в процес на сериозно преобразяване в резултат на ударно строителство и серия инвестиционни проекти на Общината.

Основни направления в работата на екипа на кмета инж. Атанас Стоилов, Общинския съвет и кметовете на 23-те населени места в общината са пътната свързаност между градовете и селата, изграждането на ВиК, социална, образователна и културна инфраструктура. Поради трайно повишения интерес към общината от страна на млади семейства през последните 10-ина години, целева политика в работата на местната власт наред с благоустроителните дейности е своевременно изграждане на нови детски градини, спортни и детски площадки във всяко населено място.

В навечерието на 24 май 2026 г идеалният център на общинския център град Аксаково рязко промени облика си с появата на първия във Варненска област паметник на Светите братя Кирил и Методий /в градинката пред читалище „Просвета 1905“/ и цялостното преобразяване на сградата на общинската администрация. Монументът - дело на скулптора доц. Николай Нинов, е изработен от 5 тона разтопени гилзи, предоставени от Министерството на отбраната. Паметникът бе монтиран ден преди традиционното празнично шествие по случая Деня на славянската писменост и култура в присъствието на стотици граждани и гости на града. Дни по-късно административната сграда на Аксаково бе изцяло преобразена със средства по проект за енергийна ефективност. Мерките за постигане на енергийна ефективност клас А бяха реализирани по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, с който община Аксаково спечели безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост /ПВУ/ в размер на 1 021 810, 83 евро и собствен принос от малко над 695 хиляди евро от общинския бюджет. В новия си вид тя има реален шанс да влезе в списъка с претендентите за приза „Сграда на годината“.

Успоредно с това напредва строителството на новия корпус на СУ „Свети Климент Охридски“ в града. Решението за изграждането му дойде в отговор на повишения интерес сред млади семейства да превърнат Аксаково в свой дом. Изборът на младите да живеят в чиста и подредена среда, изисква навременни мерки от наша страна както в изграждането и модернизирането на инфраструктурата, така и в осигуряване на възможността децата им да учат в качествени условия. Затова общината инвестира сериозно както в изграждането на нови детски градини, така и в разширяване на базата на СУ „Свети Климент Охридски“ в общинския център град Аксаково, обясни кметът инж. Атанас Стоилов.

Последният ключов обект, който стартира в навечерието на празника на град Аксаково /последния уикенд на август/, е изграждането на покрита трибуна с капацитет за 500 души на градския стадион.

В разгара на лятото министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира с кмета на общината инж. Атанас Стоилов възможностите за ускоряване на работата по Индустриалната зона и свързания с нейното оптимално функциониране пътен възел за слизане от магистрала „Хемус“ при гр. Игнатиево.

„Разбрахме се с кмета в режим на активен диалог да форсираме тези ключови за община Аксаково и за Варненска област проекти“, коментира регионалният министър.

В резултат на активна работа по основните приоритети за свързаност на населените места в най-голямата по територия община във Варненска област нови пътища вече има към селата Долище, Яребична, Въглен, Орешак, Игнатиево, Доброглед и Климентово. Приключи и ремонтът на пътя към с. Езерово.

В Изворско, Въглен и Любен Каравелово са изградени нови детски градини. В с. Любен Каравелово изцяло е подменена водопроводната мрежа. Със средства от бюджета на община Аксаково бе финансирано изработването на технически проект за рехабилитация и реконструкция на път VAR 2086 /III-2902/ Варна-Каменар-Куманово, в частта на община Аксаково.

Готов е техническият проект за ново кметство в с. Куманово, а в селата Доброглед, Долище, Любен Каравелово и Изворско кметовете вече предлагат административни услуги на гражданите в новопостроени сгради.

„Благодарен съм, че заедно с Общинския съвет и кметовете по места нямаме разминавания и работим в една посока – достъпност, сигурност, спокойствие и модерни условия за живот във всеки град и село на територията на община Аксаково“, коментира кметът инж. Атанас Стоилов.