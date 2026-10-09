Тихомир Янакиев пред СТАНДАРТ: Най-голямото предимство на Созопол е неговата идентичност

„Евровизия” е шанс за целия Бургаски регион, изтъква кметът Тихомир Янакиев

- Г-н Янакиев, Созопол е сред най-разпознаваемите туристически градове в България. Как виждате развитието му през следващите години?

- Най-важното е да престанем да мислим за Созопол единствено като за място за два силни летни месеца. Морето е огромно наше предимство, но не е единственото. Имаме хилядолетна история, археология, архитектура, изкуство. Имаме дадености, за които други градове могат само да мечтаят. Задачата ни е да ги свържем в цялостно преживяване и да дадем причини на човек да дойде през април, май, септември, октомври, дори през зимата.

- „Евровизия“ в Бургас през май 2027 г. поставя целия регион под международните прожектори. Как Созопол ще използва този шанс?

- За мен това не е събитие само за Бургас. Тук ще има публика, медии и хора от различни държави, които ще търсят какво още могат да преживеят в региона.

Но не искаме да „измисляме“ Созопол специално за „Евровизия“ и да предлагаме продукт, който предполагаемо се очаква. Напротив. Искаме да покажем Созопол такъв, какъвто е. Град с характер, в който можеш да вървиш по улици с древна история, да видиш археология – както в богатата експозиция на музея, така и на открито, да опиташ местна храна, да се разходиш с лодка до остров св. Иван и вечерта да гледаш качествен концерт или спектакъл. Това е нашето конкурентно предимство. „Евровизия“ може да доведе хората до региона, но от нас зависи да им дадем причина да открият Созопол и да го запомнят.

- Готов ли е градът за повече гости извън лятото?

- Тук е и предизвикателството. Общината може да създава събития, да поддържа културните пространства активни и да рекламира дестинацията. Но целогодишният туризъм не може да бъде постигнат само от общината. Необходими са хотели и услуги, които да работят и през

пролетта и есента. Ако поканим хората през октомври, трябва да има къде да отседнат, къде да вечерят и какво да правят.

Затова разговорът с бизнеса е важен. Ние трябва да дадем предвидим календар и съдържание, а бизнесът – решение да работи и извън активния сезон. Едното без другото няма да стане.

- Какво съдържание може да привлече човек в Созопол през тези месеци?

- Имаме много добра основа. „Аполония“ традиционно дава силен културен старт на септември, но календарът продължава и след нея. През декември надграждаме Празника на О-солената риба – тази година той ще бъде тридневен, с международно участие. През пролетта пък са Празниците на смокинята и на дамгата - два продукта, които тръгват от местната идентичност и могат да се превърнат в истинско преживяване за гостите. Това са типът събития, които показват Созопол извън традиционния летен образ, а качественото културно съдържание само по себе си може да бъде причина човек да дойде в Созопол.

Към това се добавя и спортът. „Созопол Рън“, „Антеа Рън“, Рали Созопол, ветроходната регата, велосъстезанията, боксовите срещи, футболните турнири вече привличат не само участници, но и техните семейства и публика. Именно такива събития могат да доведат стотици хора в периоди, които традиционно не възприемаме като активен туристически сезон.

Виждаме потенциал и в резидентските програми, както и в партньорствата с университети, научни организации, музеи. Созопол може да бъде място не само за почивка, но и за работа, обучение и творчество.

- Културното наследство очевидно е в центъра на тази визия.

- То е най-силният ни капитал, а следваща стъпка е да използваме много по-пълноценно самия град като пространство за култура. Имаме места с изключителна атмосфера, които досега са оставали извън активния културен живот – Старата митрополия, археологическите обекти на нос Скамни, манастира „Св. Николай Чудотворец“. Искаме подходящи събития да се случват именно там, защото срещата между изкуството и автентичното историческо място създава преживяване, което не може да бъде пренесено другаде.

Особено важен за нас е остров Св. Иван. Там са руините на манастира „Св. Йоан Предтеча“, където през 2010 г. бяха открити мощите на Св. Йоан Кръстител. Амбицията ни е мястото постепенно да бъде облагородено и да стане по-достъпно, а в бъдеще на острова да могат да се провеждат и внимателно подбрани културни формати. С това естествено се свързва и откритият тази година поклоннически маршрут „Път до мощите на Свети Йоан Кръстител“, който вече привлича поклонници от различни държави. Това е още една посока за развитие на туризма, която няма нищо общо със сезонността на морето.

- А остров „Св. св. Кирик и Юлита“?

- Това е място с потенциал, който надхвърля Созопол. Бъдещето му трябва да бъде свързано преди всичко с културното, археологическото и историческото наследство и държавата вече работи в тази посока. Не бива да гледаме на „Св. Кирик и Юлита“ като на апетитен инвестиционен терен. Стойността му е много по-голяма и правилното му развитие може да промени позицията на Созопол на картата на културния туризъм. А фактът, че Институтът за подводно наследство получи статут на център под егидата на ЮНЕСКО дава на града още едно международно измерение – не само туристическо, а научно и образователно. Това отваря възможности и за партньорства, и за инвестиции в тази сфера.

- Като говорим за инвестиции, какъв Созопол искате да види потенциалният инвеститор?

- Място с ясна идентичност. Има поле за качествено хотелиерство и ресторантьорство, услуги, творчески индустрии, събития и преживявания. Но инвестицията трябва да добавя стойност, а не да заличава онова, заради което хората идват тук. Созопол трябва да расте разумно и да пази характера си.

- Инфраструктурата и транспортната свързаност обаче остават проблем.

- Да, и няма смисъл да го крием. Ако искаме по-дълъг сезон, достъпът и придвижването трябва да са по-лесни. Затова инфраструктурните проекти за нас не са отделна тема от туризма – те са условие да разширим туристическата карта на общината. Има красиви места извън Созопол и Черноморец, които туристът почти не познава. Вече работим за по-добра връзка не само с Бургас, но и между населените места в общината.

- А паркирането и автомобилите в Стария град?

- Това е един от най-трудните въпроси. Осигурихме допълнителни места и синя зона, работим по буферни паркинги, по-добра организация на движението и по идеята за автогара. Тече предварително проучване за сериозно ограничаване, включително възможно преустановяване, на автомобилния достъп до Стария град. След обществен диалог, разбира се, но посоката е ясна – историческият град трябва да бъде по-спокоен, по-безопасен и по-приятен за пешеходеца.

- Ако трябва с едно послание да поканите човек, който никога не е идвал в Созопол?

- Бих му казал: не идвайте само за морето. Дайте си време да откриете града. Елате през май, през септември, през декември. Влезте в музея и галерията, минете по старите улици, опитайте местната кухня. Созопол не е декор и не искаме да го превръщаме в такъв. Той е жив град с памет, характер и огромен потенциал. И вярвам, че веднъж опознал го истински, човек винаги намира причина да се върне.