Ангел Джоргов: Самоков никога не е преставал да бъде спортен град

Самоков има рядкото предимство да съчетава силни спортни традиции, една от най-разпознаваемите туристически марки на България и близост до столицата, но това поставя и високи изисквания към развитието на общината. За кмета д-р инж. Ангел Джоргов голямата задача е инвестициите в спорт, туризъм, образование, здравеопазване и инфраструктура да се превръщат в реално по-добра среда за хората. В следващите години Самоков трябва да посрещне Световното първенство по баскетбол за ученици до 15 години, да направи нова крачка към целогодишния туризъм и да решава натрупани проблеми с транспорта, водоснабдяването и кварталите. А зад всичко това Джоргов поставя една мярка за успех - не колко проекта са отчетени, а какво действително са променили.

- Самоков традиционно е сред градовете със силни спортни традиции. Може ли да се утвърди още повече като един от големите спортни центрове на България?

Аз не бих казал „отново“. Самоков никога не е преставал да бъде спортен град. Въпросът е дали можем да използваме този потенциал по-пълноценно и да създадем условия той да се развива.

Инвестираме сериозно в спортната инфраструктура. Обновихме лекоатлетическата писта на стадион „Искър“, изграждаме три нови физкултурни салона и ремонтирахме стадиона заради завръщането на „Рилски спортист“ в професионалния футбол.

Паралелно имаме и сериозни частни инвестиции. „СамЕлион“ е огромна инвестиция в спортно-туристическата инфраструктура, а край града беше изградена и нова писта за моторни спортове.

За мен това е правилният модел - общината да поддържа публичната инфраструктура, да подкрепя клубовете и младите спортисти, а когато има сериозен частен инвеститор, да създава условия той да реализира идеята си.

- Самоков ще бъде домакин на Световното първенство по баскетбол за ученици до 15 години през 2027 г. Какво искате гостите да запомнят от града?

Самоков беше избран, защото имаме база и сме доказали, че заедно с БК „Рилски спортист“ можем да организираме състезания от най-висок ранг.

Имаме спортна инфраструктура, хотелска база, близост до София и Боровец и хора, които знаят как се организира голямо състезание.

Ще дойдат деца от различни държави. Искам те да си тръгнат не само със спомен от баскетболната зала, а от Самоков - от планината, от Боровец, от историята ни, от атмосферата на града.

И ако след това първенство повече деца в Самоков влязат в залата, на стадиона или на пистата, това ще бъде много по-важно от всяка реклама.

- Каква е Вашата визия за Боровец като целогодишен курорт и къде виждате най-големия неизползван потенциал?

Нашата цел е Боровец да се превърне в курорт с европейска визия. И когато казвам това, не говоря само за ремонт на улици или за това как изглеждат сградите.

За да има сериозни инвестиции в туристическата инфраструктура, трябва да решим и проблеми, които не се виждат веднага от туриста. Един от тях е електрозахранването. За развитието на курорта е необходимо по-мощно и надеждно електрозахранване. Без такава инфраструктура трудно можем да очакваме големи нови инвестиции.

Друг важен въпрос е да запазим Боровец от презастрояване. През годините не сме допуснали мащабното застрояване, което виждаме на други места, и трябва да продължим да пазим този баланс и занапред. Европейската визия не означава повече сгради, а по-добра среда, добра инфраструктура и разумно развитие.

От друга страна, трябва да мислим и за самото преживяване на туриста. Не е достатъчно човек да има хотел. Трябва да има къде да се разходи, къде да кара велосипед, къде да прекара време със семейството си. Затова говорим за велоалеи, паркови пространства, екопътеки, повече паркоместа и нова визия на Златния триъгълник.

- Какви решения подготвяте за транспорта, паркирането и връзката между Самоков и Боровец?

Новата транспортна схема на общината е приета. Закупихме пет електробуса, които обслужват част от линиите към Белчин, Боровец и Мальовица, а маршрутите и разписанията са оптимизирани.

За Боровец трябва да работим едновременно по паркирането, организацията на движението и възможността туристът да остави автомобила си и да използва удобен обществен транспорт.

Не можем да решим проблема с трафика само с повече асфалт. В един момент трябва да започнем да управляваме движението, а не просто да се опитваме да го поберем.

- След санирането на блоковете ще има ли цялостна промяна и на кварталите?

Точно това трябва да бъде следващата стъпка. Успяхме да обновим 15 жилищни сгради и визията на кв. „Самоково“ вече коренно се променя.

Но ако спрем до фасадите, няма да сме завършили работата. Следващият етап е обновяването на околоблоковите пространства - детски площадки, пешеходни зони, достъп до входовете, зелени площи и повече места за паркиране.

Искаме благоустрояването да промени кварталите като цялостна среда, а не само да направи блоковете по-красиви.

- Какво още трябва да се промени в образованието, за да бъде Самоков привлекателен за младите семейства?

Образованието не е само сградата на училището, но добрата среда е важна част от него. Освен ремонтите, STEM центровете и общежитието на Спортното училище работим и по проектите за училищните дворове и спортните площадки.

Искам училищният двор да бъде място, в което децата могат да спортуват и след учебните часове.

Имаме и частни инициативи като Белчинското училище, където децата могат да учат чрез преживяване, занимания със старинни занаяти, творчество и спорт.

Но младото семейство гледа цялата картина - училище, детска градина, спорт, здравеопазване, паркове, транспорт, сигурност и възможности за работа. Затова този въпрос не може да бъде решен само с един проект.

- Какви са следващите стъпки за МБАЛ-Самоков?

Почти всички болнични отделения вече са изцяло реновирани, а всяка година общината инвестира в медицинска апаратура.

Големият въпрос е кадровото обезпечаване. Можем да имаме модерна база, но трябва да има кой да работи в нея. Затова общината дава и стипендии за медицински сестри.

Искам да продължим в тази посока - модерна апаратура, добра среда за работа и мерки за привличане и задържане на медицински специалисти.

- Как ще развивате социалните услуги в Самоков и селата?

Не става дума толкова за създаване на нови услуги, колкото за разширяване и надграждане на това, което вече имаме.

Изградихме нов Дом за стари хора в Ковачевци и обновяваме съществуващия дом в Самоков. Имаме и центрове за обществена подкрепа, услуги за деца и хора с увреждания, Домашен социален патронаж, „Топъл обяд“, лични асистенти и грижа в дома.

Особено за селата е важно човек да не бъде принуден да пътува до Самоков за всяка услуга. Когато е възможно, подкрепата трябва да стига до него.

- Кои инфраструктурни проблеми искате да решите до края на мандата?

Инвестирахме значително в улиците на Самоков и обновихме голяма част от централната градска зона. Повече от половината средства за текущи ремонти на улици се насочват към селата и през следващата година ресурсът за тях ще бъде увеличен.

Обновихме пътя Ярлово-Ковачевци и пътя през Горни и Долни Окол. Работим и по водопроводите и довеждащите водопроводи.

За Самоков имаме и по-голяма задача - кардинално решение на водоснабдяването. Изработихме хидравличен модел, който ще позволи по-добро зониране, контрол на налягането и управление на водоподаването.

Искаме да преминем от ремонтиране на авария след авария към реално управление на системата.

- Как ще гарантирате, че развитието няма да се концентрира само в Самоков и Боровец?

Това не става с обещание, а с начина, по който разпределяме инвестициите.

За мен няма „важен град“ и „маловажно село“. Инвестираме в пътища, водоснабдяване, обществени пространства, детски площадки и социални услуги и извън Самоков.

Туризмът също трябва да носи полза на селата. Ако туристът идва в Самоков и Боровец, трябва да има причина да продължи към Белчин, Говедарци, Мала Църква, Марица, Доспей, Алино, Околите и останалите населени места.

Това означава по-добър достъп, маршрути, екопътеки, местни събития и продукти. А най-важното е хората, които живеят в селата, първи да усещат резултата от инвестициите.

- Самоков има силни културни традиции, а Международният джаз фестивал в Боровец привлича публика извън зимния сезон. Има ли амбиция за по-силен културен календар през цялата година?

Да, но отново не бих мерил успеха само с броя на събитията.

В последните години календарът ни се разширява - имаме спортни състезания, фестивали, концерти, културни прояви, събития в Боровец и в селата. Международният джаз фестивал е много добър пример как културно събитие може да привлече публика и извън зимния сезон.

Имаме и много силни местни традиции, които заслужават по-широка публика. Фестивалите и събитията трябва да бъдат начин да покажем Самоков, а не само да запълним календара.

Виждам голям потенциал в това да свържем културата, спорта и туризма. Човек може да дойде за състезание, да остане за концерт, да посети музей или исторически обект, да се разходи в планината и да се върне отново през друг сезон.

Това е и смисълът на целогодишния туризъм - не просто да имаш турист през четири сезона, а да имаш различни причини човек да избере Самоков през всеки един от тях.

- Ако трябва да посочите три неща, които непременно искате да бъдат завършени до края на мандата, кои ще бъдат те?

Първото е инфраструктурата - водопроводите, улиците и пътищата, особено в селата. Искам да оставим след себе си инфраструктура, която не просто изглежда добре, а работи надеждно.

Второто е спортът и туризмът. Имаме огромна възможност да използваме „СамЕлион“, „Арена Самоков“, спортните бази, Боровец и природата на цялата община, за да привличаме повече състезания, лагери, туристи и инвестиции.

Третото са хората - училищата, болницата и социалните услуги. Това е най-дългосрочната инвестиция.

Аз не искам в края на мандата да казваме само колко проекта сме изпълнили. Искам да можем да покажем какво са променили те - в квартала, в селото, в училището, в болницата, в спорта и в туризма.

Това е по-трудният начин да измериш една работа, но е и по-честният.