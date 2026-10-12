Петър Куленски пред СТАНДАРТ: Даваме на младите причини сами да изберат Пазарджик

Градът променя транспорта, жилищната среда, образованието и спорта, казва кметът на Пазарджик Петър Куленски

Пазарджик трябва да бъде град, който хората избират, а не място, в което просто остават по навик. Това е голямата цел, която кметът Петър Куленски поставя пред управлението си - промяната да се усеща не в един показен обект, а във всекидневието на хората. От транспорта и кварталите до образованието, здравеопазването и спорта, амбицията е градът да придобие повече самочувствие и собствена посока. Куленски говори за това как Пазарджик може да задържа младите, да привлича хора и инвестиции и да се превърне в място, което се конкурира със София и Пловдив не по размер, а по качество на живот.

- Г-н Куленски, ако човек не е идвал в Пазарджик от началото на Вашия мандат, къде бихте го завели първо, за да му покажете: „Ето, това вече е различен град“?

- Не бих го завел само на едно място, защото промяната, към която се стремим, не е един ремонтиран обект. Бих искал да види Пазарджик в движение.

Ще види новите електробуси по улиците, обновените училищни спортни площадки и салони, реновирани социални обекти, работата по жилищните сгради, новата техника за чистота, промените в кварталите.

За мен най-съществената промяна е в начина, по който планираме. Опитваме се да излезем от модела „ремонтираме това, което е най-належащо“ и да мислим как една инвестиция се свързва със следващата, а именно транспортът с чистия въздух, училищата с демографията, университетът със здравеопазването, спортът с качеството на живот.

За периода 2024-2026 г. говорим за 22 проекта по Плана за възстановяване и устойчивост за над 26,8 млн. евро в различни сфери.

Искам в края на мандата разликата да не се показва с един „обект за снимка“, а да се усеща в ежедневието.

-Електробусите вече са по улиците на Пазарджик - докъде искате да стигнете с обновяването на транспорта и може ли след няколко години градът да разполага с изцяло модернизиран и екологичен автопарк?

- Електробусите са много видимата част от промяната, но сами по себе си не са транспортна политика. Целта ни е цялата услуга да стане по-модерна, предвидима и удобна за хората.

Да, амбицията ни е постепенно да вървим към максимално екологичен и модернизиран автопарк. Но паралелно с това трябва да работим по маршрутите, разписанията, спирките, достъпността и информацията за пътниците.

Има и втори много важен ефект - чистият въздух. Когато едновременно подменяме старите отоплителни уреди в домовете и модернизираме обществения транспорт, вече не решаваме проблема с една отделна мярка, а атакуваме различни източници на замърсяване.

- Санирането е една от инвестициите, които хората усещат директно и по домовете, и по сметките си. Колко далеч може да стигне тази програма в Пазарджик и имате ли амбиция цели квартали постепенно да променят облика си?

- Това е една от програмите, при които ефектът е едновременно личен и градски. За едно семейство означава по-топъл дом, по-ниско потребление на енергия и по-добри условия.

По последните 14 споразумения говорим за 14 многофамилни жилищни сгради, 68 входа, над 113 хил. кв. м разгъната застроена площ, 1404 самостоятелни обекта и над 3100 жители, при инвестиция от около 16 млн. евро с ДДС. Това вече е мащаб, който може да промени видимо цели части от Пазарджик.

Но тук е важно да кажем и нещо друго, че общината не определя сама националните програми и ресурсите по тях. Нашата задача е да бъдем максимално подготвени, когато се отворят възможности, и да помагаме на сдруженията на собствениците да стигнат до финансиране.

Амбицията ни е процесът да продължи, защото голяма част от жилищния фонд на Пазарджик има нужда от тази инвестиция.

- Може ли филиалът на Медицински университет-Пловдив да се окаже много по-голям проект от едно ново учебно заведение - да задържи млади хора, да привлече преподаватели и да помогне на болниците в Пазарджик да решат проблема с кадрите?

- Точно така гледаме на него.

Пазарджик, както много други градове, има проблем с медицинските кадри. Затова идеята е да създадем връзка между образование, професионална реализация и местната здравна система.

Общината направи своята инвестиция, като предостави обновена сграда и създаде условия обучението да се развива тук. Оттук нататък голямата цел е около филиала да се формира среда - студенти, преподаватели, лечебни заведения, бъдещи работодатели.

Не можем да очакваме всеки студент, който учи в Пазарджик, да остане тук. Но ако дадем добро образование, нормална градска среда и реална възможност за професионално развитие, шансът значително нараства.

За мен това е инвестиция не просто във висшето образование, а в човешкия капитал на Пазарджик.

- Искате ли „Марица-Болницата“ да бъде моделът, по който занапред да се обновяват кварталите на Пазарджик - не една улица или една площадка, а цялата среда около дома на хората? Кои части на града са следващите?

- Да. Една от слабостите на общините през годините е, че твърде често инвестициите са били „на парче“ - една улица, след няколко години тротоарът, отделно детската площадка, а между тях остават пространства, които обезсмислят част от направеното.

В „Марица-Болницата“ подходът е друг - улици, тротоари, междублокови пространства, детски площадки и цялостната среда около домовете. Именно такъв модел искаме постепенно да прилагаме и в други части на Пазарджик.

Разбира се, не можем да обновим всички квартали едновременно. Това изисква сериозен финансов ресурс и добро планиране. Но посоката е ясна, когато влезем в една градска зона, да решаваме максимално много от натрупаните проблеми там, вместо просто да отбележим поредния ремонтиран обект.

- Пазарджик дълго време имаше проблем с въздуха през зимата. Можете ли вече да кажете, че градът обръща тази тенденция, и кога хората ще усетят промяната не само в статистиката, а буквално когато излязат навън?

- Бих бил внимателен с подобно заключение, защото качеството на въздуха зависи от много фактори - отоплението, транспорта, метеорологичните условия, регионалното замърсяване. Един сезон не е достатъчен, за да обявим проблема за решен.

Но можем да кажем, че предприемаме мерки в мащаб, който вече има потенциал да даде измерим ефект.

Хиляди домакинства получават възможност да заменят отоплението на дърва и въглища с по-чисти решения. Към септември заявленията бяха над 3656, а монтираните нови уреди към месец август - над 3900. Паралелно с това градският транспорт бе обновен с електробуси.

Истинският успех ще бъде тогава, когато резултатът се вижда не само в данните от измервателните станции, а когато хората действително усетят промяната през зимата.

- Тези инвестиции рядко са най-шумните, но засягат хора, които най-много зависят от общината. Как искате да изглежда социалната грижа в Пазарджик след няколко години и какво още предстои да бъде направено за възрастните и уязвимите жители?

- Искам да спрем да възприемаме социалната политика само като помощ в момент на криза. Добрата социална политика позволява на човека възможно най-дълго да остане самостоятелен, активен и свързан със своята общност.

Обновяването на домовете за възрастни хора е част от това - по-добра материална база, енергийна ефективност, оборудване и достойни условия. Но също толкова важни са личната помощ, домашните помощници, медицинската грижа и пенсионерските клубове.

Вече работим с 160 потребители по проекта за иновативни здравно-социални услуги в домашна среда, имаме сключени 56 трудови договора с домашни помощници, медицински сестри и шофьори, а чрез механизма „Лична помощ“ се подкрепят над 1300 души с увреждания, нуждаещи се от помощ в дома. Обновяваме и инфраструктурата и обзавеждането на пенсионерските клубове.

За мен критерият е прост, отношението към най-уязвимите показва каква общност сме.

- Как се печели битката за младите хора - с по-добри училища, университет, спорт, работни места или всичко това трябва да върви заедно? И какво вече предлага Пазарджик на едно младо семейство, което се колебае дали да остане тук или да замине за София или Пловдив?

- Няма един проект, с който да спечелиш младите хора. Ако имаш добро училище, но няма работа, ще заминат. Ако има работа, но няма детска градина, спорт, култура и добра градска среда, отново ще търсят друго място.

Образованието заема много сериозен дял в бюджета на общината. За 2026 г. средствата за тази сфера са 46,65 млн. евро, като тук е важно да уточним, че основната част са делегирани от държавата средства за образователните институции.

Инвестираме в училища и детски заведения, развиваме висшето образование чрез филиала на Медицински университет-Пловдив, обновяваме спортната инфраструктура, подкрепяме културни и младежки инициативи и работим за по-добра градска среда.

Но има и още един ключов елемент - икономиката. Общината не може административно да създаде кариера на всеки млад човек, но може да създаде условия бизнесът да инвестира, а хората да виждат перспектива тук.

Не искам да убеждаваме младите хора да останат в Пазарджик от сантимент. Искам да им дадем достатъчно добри причини сами да го изберат.

- Може ли Пазарджик отново да изгради силна спортна марка и да привлича все повече национални и международни състезания? Какво трябва още да се направи по спортната база, за да стане това постоянно, а не епизодично?

- Пазарджик има спортна традиция и публика.

Обновяването на зала „Хебър“ беше важна стъпка. Домакинството на Световната купа по модерен петобой показа, че можем да приемаме събития от международен мащаб. А стадион „Георги Бенковски“ отново приема международен футбол - включително европейските квалификации на България U21.

Но силната спортна марка не се създава само с големи събития. Тя започва от децата, клубовете и местата, на които хората могат да спортуват всеки ден.

Затова работата по спортната база трябва да продължи - както по големите съоръжения, така и по кварталните спортни пространства. Предвиждаме и развитие на нови пространства за по-съвременни градски спортове, включително байк и скейт зона, за която търсим възможности за финансиране.

Целта е Пазарджик да бъде разпознаваем едновременно като град на спорта и град, в който се спортува.

- Какво трябва да има Пазарджик, за да престане да бъде град „между София и Пловдив“ и да стане място, което хората избират само по себе си - за живот, работа, образование и свободно време?

- Географията ни е даденост, но как я използваме е наш избор.

- Да бъдем близо до София и Пловдив може да бъде риск, ако приемем Пазарджик просто като място, от което лесно се тръгва. Но може да бъде огромно предимство, ако предложим качество на живот, достъпност и възможности, които големият град все по-трудно дава.

Пазарджик трябва да има собствена причина да бъде избран.

Това означава добри училища и възможност за висше образование. Работа и условия за инвестиции. Модерен транспорт. Чист и подреден град. Спорт, култура и активен градски живот. Добро здравеопазване. Социална сигурност. И най-вече - усещането, че градът се развива и човек може да планира бъдещето си тук.

Не смятам, че трябва да се състезаваме със София или Пловдив по размер. Трябва да се състезаваме по качество на живот.

И ако трябва да формулирам голямата цел на мандата в едно изречение, тя е точно тази: Пазарджик да не бъде град, в който просто живееш, защото си роден тук, а град, който би избрал, дори ако имаш избор.