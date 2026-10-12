Галина Стоянова пред СТАНДАРТ: Превръщаме Казанлък в град на щастието

Само през последната година туристическите обекти в общината са посетени от над 223 хиляди души от 115 държави

Искаме човек да дойде в Казанлък заради розите, траките, операта, музиката или фестивалите, но да остане заради цялото преживяване

„Празникът на розата“ стана утвърден бранд, който привлича световни звезди

- Г-жо Стоянова, какво се промени в Казанлък през последните 3 години?

- Не просто в последните 3г., а от самото началото на мандата ми като кмет с екипа ми и администрацията на Общината се стремим да реализираме концепцията „Казанлък – град на щастието“. Това не означава единствено да го направим красив, зелен и подреден. Означава постепенно да развиваме възможностите за хора и особено за младите – да създават семействата си тук, да имат сигурни доходи, да получават достатъчно подкрепа в отглеждането на децата си, да осигурим по-качествено и иновативно образование, обучение по професии, които да гарантират успешната реализация на местния пазар на труда.

В тази турболентна политическа обстановка и с възможностите на една средна по големина община успяваме да надграждаме както инфраструктурата, така и икономическите възможности за бизнеса и хората. Разширихме парк „Розариум“, като създадохме още един кът за семействата с малки деца и пространство за културни мероприятия и концерти. Продължаваме изграждането на велоалеи, които да свързват повечето населени места с града. Съвсем скоро ще открием тази до яз. Копринка. До края на 2027 г. ще приключим модернизацията на инфраструктурата и оборудването на всички детски градини, училища и социални услуги в населените места. Водим разговори с Тракийския и с Държавен Бургаски университет „Проф д-р Асен Златаров“ за разкриване на още два филиала в града – за акушерки и медицински сестри и за специалисти по здравни грижи. С това ще направим крачка към решаването на проблема с медицинските кадри както за Болницата и Поликлиниката, така за образователните и социалните услуги. Един град има бъдеще, когато има силни и конкурентоспособни системи на образование, здравеопазване и социална политика. Тогава той може да привлича млади хора и да се развива с по-сериозни темпове.

Разбира се, паралелно и постепенно обновяваме пътната и ВиК инфраструктурата, както и транспортните услуги, защото осъзнаваме, че голяма част от населението пътува за работа, училище или за прекарване на свободното време в населените места в общината. В тези сфери хората очакват бързи решения, но често подобни проекти са непосилни за един или дори за два бюджета. Затова екипът на Общината работи усилено по привличане на европейски средства, с които да успеем от една страна да реализираме всички инвестиции, а от друга – да отговорим на очакванията на казанлъчани.

Основен фокус на развитие са още туризмът и културната идентичност на региона. В последните години „Празникът на розата“ например стана утвърден бранд, който привлича не само туристи и гости на града, но и български и световни изпълнители. Думите на Ищар Алабина тази пролет ми направиха силно впечатление. В една от паузите между хитовете, които представи на пл. „Севтополис“, тя каза, че целият свят трябва да види нашият Празник. Това признание е важно да ни покаже, че заедно – и организаторите, и местната общност успяваме да създадем продукт, който вече е надминал местното значение.

- Казанлък има силна индустрия, но и амбицията да привлече нови инвеститори. Започна изграждането на довеждащата инфраструктура към новата индустриална зона. Какъв инвеститор искате да видите там и кога очаквате първите производства да започнат?

- Индустриалната зона трябва да даде на Казанлък не просто нови производства, а следващото ниво на икономическото развитие. Затова се надяваме да привлечем инвеститори, които да донесат висока добавена стойност, нови технологии и добре платени работни места.

Казанлък има традиции в машиностроенето, хидравликата и отбранителната индустрия. Естествено е тези производства да продължат да се развиват. Но искаме да отворим общината ни и за високотехнологични компании – включително такива, които могат да работят в пряка връзка с науката и бъдещия Център за върхови постижения. Затова първата ни задача е да създадем условията – пътна връзка, ВиК, електрозахранване, осветление, пречиствателна инфраструктура и т.н. Очакваме довеждащата инфраструктура да бъде изградена до началото на 2027 г.

Не бих искала да фиксирам дата за първото производство, макар вече да имаме заявен интерес. След изграждането на индустриалната зона бизнесът ще определя скоростта. За мен е важно и друго – зоната да не бъде изолирана от това, което вече сме изградили в Казанлък. Имаме професионални гимназии, предприятия с огромен технологичен опит и научен потенциал. Ако успеем да свържем тези ресурси с нови инвестиции, ще създадем не просто още една производствена площадка, а нова икономическа среда за града.

- Говорите за Център за върхови постижения във военната индустрия. Какво означава това за града?

- Това е възможност да превърнем натрупаната с десетилетия индустриална експертиза в ново поколение технологии. Центърът не е предприятие за производство на оръжия. Неговата роля е научноизследователска и развойна – да свърже бизнеса, университетите и научните организации и от тази връзка да се раждат нови технологии и решения за отбраната и за граждански приложения. Проектът вече е в изпълнение. Сред направленията в бъдещата работа на Центъра са киберсигурността, безпилотните системи и разработването на нови композитни материали.

Това е особено важно за Казанлък, защото ние не започваме от нулата. Градът има предприятия, специалисти и традиции в отбранителната индустрия. Сега целта е към тях да добавим наука, развойна дейност и достъп до нови технологии. Така една компания от Казанлък няма само да произвежда по вече съществуваща технология, а ще има възможност да участва в нейното създаване и усъвършенстване.

И тук виждам пряката връзка с новата индустриална зона. Едната инвестиция създава инфраструктурата, а другата – знанията и технологиите. Ако ги свържем правилно, Казанлък може да привлече нов тип компании и да се превърне в място, където науката и индустрията работят заедно. Така аз и моят екип разбираме термина „интелигентна индустриализация“.

- Бъдещето на младите хора в Казанлък е Ваш основен приоритет. Какви програми за тях и за младите семейства реализирате?

- Бъдещето на младите хора трябва да бъде основен приоритет за всеки управник. За да остане младият човек, да създаде семейство и да иска да се изгражда като специалист в който и да е град, той трябва да получава съответните условия и подкрепа.

Всичко онова, за което говорихме – индустриалната зона, Центърът за върхови постижения, ефективната трансформация на пазара на труда и свързването му с образователните институции в общината, са задължителна част от този процес. Нашият стремеж е младите да могат да усетят подадената ръка и да не се съмняват в избора си да останат в Казанлък.

Подкрепата започва още с раждането на най-малките ни съграждани. За тях осигуряваме ваучери за храна и памперси. И през тази година запазихме цената на млечната кухня, като родителите плащат 50 цента за тристепенно меню. Детските градини в общината са напълно безплатни. Както в тях, така и в училищата осигуряваме възможности за личностно развитие на децата чрез достъп до различни специалисти – логопеди, ресурсни учители, психолози, здравни и образователни медиатори и др. Благодарение на зеленчуковите ни градини в с. Долно Изворово през лятото предоставихме над 8 тона пресни зеленчуци и плодове. По този начин се грижим за по-здравословното хранене както на децата, така и на възрастните хора от социалните ни услуги за резидентна грижа. Като част от ангажимента ни да гарантираме здравето на децата ни, в момента в детските градини провеждаме безплатен скрининг на зрението им.

В съответствие и с държавните политики всяка година подкрепяме развитието на талантите на децата със стипендии, включително за постижения в технологиите и в спорта. С бюджета за 2026 г. увеличихме с 11% субсидиите на спортните клубове, за да могат да осигуряват по-добри условия в тренировъчния процес, при подготовката и в състезанията. Казанлък е град на шампиони – от олимпиадите по математика до спортната стрелба, шаха, художествената гимнастика и т.н. В Общинския детски комплекс продължаваме да предлагаме и да разширяваме безплатните занимания с групи по балет, вокално пеене, театър, живопис, фентъзи и компютърни игри и др. Преди 2 г. създадохме и Академията за таланти в с. Розово, която от догодина ще разполага със спален корпус. Парите за него също бяха осигурени от бюджета на Общината.

Цялата тази подкрепа има една цел – младите хора в Казанлък да обичат града си и да отглеждат тук децата си. През пролетта проучване на УНИЦЕФ, в което участваха над 700 родители, показа, че семействата са удовлетворени от ранната детска грижа, достъпа до образование и до социални услуги в Казанлък. Това е признание, че младите виждат усилията ни и те са в правилната посока.

- Долината на тракийските царе е емблема на Казанлък. Кои нови обекти от културното наследство развива общината?

- През годините се стремим да развиваме все повече от богатото ни културно наследство. Целта ни е да свържем отделните обекти в общ туристически продукт – с тематични маршрути, дигитални решения, интерактивни преживявания и по-тясна работа с културните институции и туристическия бизнес.

Преди повече от две години завършихме Археокомплекса „Долината на тракийските царе“ в Шипка с идеята в него да разположим макети на всички тракийски гробници в региона. Те са действително много ефектни и привличат много хора от всякакви възрасти. Причината да го замислим така е, че макар да са в рамките на общината, обикалянето на всички гробници би отнело много време на туристите. Архиокомплексът им дава възможност да ги видят, да се запознаят с историята и особеностите им наведнъж.

В същото време с Фондация „Балканско наследство“ подготвихме т.нар. „групова кандидатура“ за признаване на още девет археологически обекти от Долината на тракийските царе за световно културно наследство към ЮНЕСКО. Към момента за такава е вписана тракийската гробница в парк „Тюлбе“, но се надяваме през следващата година да можем да се поздравим с общо 10. Това признание ще е важно за нас, защото ще ни даде възможност от една страна да привличаме повече туристи, а от друга – да осигурим по-добра защита на това безценно тракийско наследство. През май световно признатият експерт по консервация и документиране на културно наследство към ЮНЕСКО д-р Ранд Епих обясни, че по света няма много подобни обекти, а тези в Казанлък са добре поддържани и показват напредъка на траките в строителството и дизайна.

- Туризмът основен ресурс за развитието на Казанлък. Кои са любимите места за посещение в града?

- Когато Ви казах, че Казанлък е градът на щастието, имах предвид съвкупността от историческото и културно наследство, природата, традициите и хората. Всичко в съвкупност прави нашия град любимо място. И това не е някакъв местен шовинизъм, а обратна връзка от хората, които посещават Казанлък и искат да се върнат отново. Ние като Община сме си свършили работа тогава, когато човек си тръгва щастлив от нашия град.

Що се отнася до любимите места, те са наистина много. Тракийската гробница и археологическият комплекс „Долината на тракийските царе“ са сред емблемите ни. Към тях бих добавила Музея на розата, Историческия музей „Искра“, Художествената галерия, Музея на фотографията, Севтополис и парковете ни. Всеки от тези обекти разказва различна част от историята и характера на Казанлък. Имаме и нещо, което много туристически дестинации трудно изграждат – разпознаваема идентичност. Долината на розите, Долината на тракийските царе, музеите, фестивалите и културните събития ни дават възможност човек да дойде в Казанлък по различен повод и всеки път да открие нещо ново. Само през последната година туристическите обекти в общината са посетени от над 223 хиляди души, а гостите ни идват от 115 държави. Затова за мен най-интересното място в Казанлък не е само един конкретен обект. Истинското преживяване е да видиш Тракийската гробница, да посетиш музеите, да се разходиш в града, да усетиш историята и традициите на розоваренето, а ако си дошъл за фестивал или събитие – да останеш и да откриеш всичко останало. Искаме човек да дойде в Казанлък заради розите, траките, операта, музиката или някой от фестивалите, но да остане заради цялото преживяване „Казанлък – Градът на щастието“.

Незабравими преживявания през всички сезони

Казанлък има какво да предложи през всички сезони. През 2027 г. културният календар на града ще започне с Чудомировите празници, които ще съберат театър, литература, музика и изобразително изкуство, а пролетта ще даде началото на поредица от събития, които превръщат града в привлекателна туристическа дестинация. Те стартират на 25.03-01.04.2027.

Голямата среща с гостите от страната и чужбина ще бъде Празникът на розата – от 4 до 6 юни 2027 г. Той отдавна е много повече от традиционния розобер – дни на рози, музика, фолклор, празнично шествие, коронация на Царица Роза и многобройни културни прояви. Това е най-силният повод да се посети Казанлък в началото на лятото и да се усети атмосферата на Розовата долина.

Но розите са само началото. Посетителите могат да продължат към Тракийската гробница, музеите и археокомплекса „Долината на тракийските царе“, където историята оживява чрез интерактивни преживявания, демонстрации, VR технологии и образователни програми.

В края на август и началото на септември 2027 г. ще дойде ред на Тракийските празници – с опера край язовир „Копринка“, джаз, вино, научни и културни събития. През есента и зимата Казанлък ще продължи да привлича гости с Музикалните празници „Петко Стайнов“ и Коледарския фестивал.

Амбицията е всички тези събития, забележителности, местна кухня, вино и традиции да се превърнат в едно цялостно преживяване. Да дойдеш за розите и да откриеш траките. Да пристигнеш за фестивала и да останеш заради града.

През 2027 г. Казанлък ви очаква с история, култура, традиции и много поводи за нови преживявания. Добре дошли в Града на щастието – Казанлък!