В Бъкингам треперят за Хари! Подготвят план за...

Докато принц Хари продължава да намеква, че желае да се завърне във Великобритания, зад кулисите се подготвят "планове за извънредни ситуации" - в случай че подобен ход доведе до раздяла със съпругата му Меган Маркъл.

40-годишният херцог на Съсекс наскоро проведе помирителна среща с баща си, крал Чарлз III, по време на продължителния си престой в Англия през септември. По време на посещението си Хари се включи в благотворителни събития и отново усети вниманието и топлото отношение, които някога получаваше като действащ член на кралското семейство.

Според близки до семейството източници, именно това негово завръщане е притеснило Меган. Тя се страхува, че съпругът ѝ отново попада под влиянието на кралското семейство и е "изключително разстроена" от възможността да се преместят обратно в Обединеното кралство.

В резултат на това, според слухове, се изготвя "план за развод" - в случай че Меган категорично откаже да напусне Калифорния.

"Дворецът тихомълком подготвя действия за сценарий на раздяла", разкрива кралски източник. "Идеята е, че Хари може да настоява да се върне във Великобритания, но Меган няма да се съгласи - и това би създало сериозно напрежение."

Възможното споразумение, описано като "щедро, но силно структурирано", би включвало щедра финансова компенсация срещу строга клауза за неразкриване на лична информация. Целта е да се предотвратят бъдещи разкрития за живота зад стените на двореца.

"Подобно на това, което се случи с принцеса Даяна, но този път нещата ще бъдат по-строги, а санкциите - по-сурови", твърди източникът. Меган вероятно ще запази титлата си "херцогиня на Съсекс", тъй като отнемането ѝ може да предизвика нов медиен скандал.

Певицата Джос Стоун, близка приятелка на принца, подхрани слуховете за желанието му да се върне в Англия, като разказа за техен разговор по време на церемонията WellChild Awards.

"Хари говореше колко прекрасни са училищата тук и колко е важно децата да растат в сигурна общност, заобиколени от семейство и приятели", сподели тя.

Според кралски източник, в двореца вече се обсъждат подробни планове за бъдещето на децата на двойката, пише "Дир".

"Ще се уточнят въпроси като образование, местоживеене, попечителство и разрешения за пътуване до навършване на пълнолетие. Целта е да се контролира наратива и да се защити монархията", обяснява източникът. Хари, от своя страна, би искал децата му да се установят във Великобритания, но няма да предприеме подобна стъпка, докато не е сигурен, че ще бъдат защитени.

"В двореца са наясно, че ако бъде представен като човек, възпрепятстван от системата да се завърне у дома, това може да промени обществените симпатии в негова полза", допълва източникът.

