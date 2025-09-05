Уикендът идва с ретрограден Уран. Носи знак свише за 4 зодии

Уикендът идва с ретроградния Уран и това е период за неочаквани, но много ясни послания. Четири зодии ще получат недвусмислен знак свише, който ще преобърне реалността им с главата надолу.

Главното послание на деня е: нищо не трае вечно и промяната е необходима.

За Овните този ден ще бъде момент на истината. Уран ще разкрие всичко, което упорито сте пренебрегвали и ще разсее последните съмнения. Това не е призив за незабавно действие, а знак: времето за промяна е близо. Доверете се на ритъма на сърцето си - свободата е по-близо, отколкото изглежда.

За Везните ретроградният Уран ще бъде символ на баланса между истината и желанието да угодиш. Ще получите знак: спрете да се жертвате за другите. Това може да бъде неочаквано събитие, което ще ви донесе кристална яснота. Вашите предположения ще бъдат потвърдени - вие сте на прав път. Напред, към пълноценен живот!

За Водолеите планетата-покровител Уран силно ще се разгърне. Изведнъж ще видите, че бъдещето не е предопределено, вие го създавате сами. Отхвърлете оковите на миналото, за да изградите нова реалност. Вашият подарък на този ден е стратегическа визия за вашия път.

Рибите ги очаква вълна от знаци, водещи до пълна яснота. Ще видите истинското си място в света и ще разберете как да получите това, което наистина искате от живота. Доверете се на интуицията – тя ви води до правилните уроци и бърз растеж.

