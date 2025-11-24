Участничка направи изумителна оферта на Веселин Маринов в "Пееш или лъжеш“

Две варненки изненадаха всички в „Пееш или лъжеш“ по Нова телевизия.

Със знак минус се представи Валентина Недева, която е един от първите български Зумба инструктори. Тя е родена във Варна, но живее в София. Валентина е организатор на големи Зумба събития като маратони, мастър класове, партита, обучения за инструктори. Валентина е била състезател и преподавател по Спортни танци. Тя е дипломиран треньор в Национална Спортна Академия „Васил Левски“ по Спортни танци, Спортна журналистика и Спортна педагогика. Носител е на купа България по латиноамерикански танци, вицешампионски титли на купа България по стандартни танци, бронзов медал на републиканско първенство по десетобой, трето място в националната ранг листа по стандартни танци.

Била е професионален танцьор и хореограф в ТВ предаванията „Dancing stars“, „Танцувай с мен“ по БТВ и „Най-хубавите години от нашия живот“ по БНТ.

Кариерата си като треньор по танци започва през 2001 г. в Клуб по Спортни танци „Варна 2000“. През 2009-та по покана на Галена Великова преподава в „Galena’s dance studios“, Гърция. Била е треньор на състезатели като вицешампионите за деца по спортни танци, както и много други шампиони в различни състезателни класове.

Снощи в музикалното шоу обаче лъсна истината, че може да е пластична с тялото, но гласовите ѝ възможности клонят към нулата.

Въпреки това, тя не се посрами, а покани Веселин Маринов на танц.

Той, заедно с Тони Димитрова и постоянните панелисти Мария Игнатова, Иван и Андрей, помагаха на братя Аргирови, да отсеят лъжците от реалните певци.

Другата варненка, която шашна журито и зрителите, бе Полина Попова. Въпреки, че работи в земеделска фирма, в която се занимава с логистиката на транспорта на контейнери, тя има вълшебен глас.

Майкооооо, възкликна приятно изненадана Тони Димитрова, след като Полина запя.

Варненката освен чувствен глас има и други таланти – пише стихове, като нейни произведения са включени в Алманах „Нова българска литература“, поезия 2024. Има и авторска песен.

