Три зодии покоряват света. Всички са в краката им

Три зодии ще привличат изключителен късмет през цялата седмица от 13 до 19 април 2026 г., тъй като енергията на Овен се засилва.

През следващите седем дни влиянието на Овен ще бъде доминиращо в пет от тях. За да използвате тази динамична и насочена към действие енергия по най-добрия начин, е важно да се центрирате.

С настъпването на Новолунието и мощния стелиум в Овен в петък, 17 април, ще бъдете насърчени да продължите напред и да се възползвате от новите начала, пише Your Tango.

Важно е обаче тези нови начала да са свързани с вашата истинска цел. Не става дума просто за моментен успех или късмет, а за дългосрочно изобилие.

Бъдете търпеливи и не бързайте към финала. Това е вашият шанс да материализирате мечтите си, но трябва да запазите яснота и фокус.

ЛЪВ

Възползвайте се максимално от този шанс, Лъвове. В петък, 17 април, настъпва Новолунието в Овен, съпроводено от стелиум в този огнен знак.

Това създава изключително силна енергийна комбинация, която ви тласка към нови начала и изобилие. Овен е огнен знак като вас, затова ще се чувствате заредени и ентусиазирани.

Само не забравяйте, че трябва добре да обмислите какво искате да създадете, вместо да разчитате единствено на силата на желанието.

Нужно е да сте готови за действия. Доверието в себе си е ключово, за да сте уверени в посоката, която искате да поемете.

В живота ви започва нов етап. Независимо дали го осъзнавате, или не, това е момент, към който ще се връщате след години като към точката, в която всичко се е променило.

Важно е да виждате ясно ситуацията и да подхождате към новото начало с висока степен на почтеност – без скрити намерения и тайни.

Присъствието на Сатурн в този стелиум изисква от вас да бъдете най-добрата версия на себе си, за да се възползвате от късмета около вас.

ДЕВА

Може да имате усещането, че не можете да си позволите да бъдете търпеливи по отношение на нови начинания или идеи, но няма причина да бързате, Дева.

Интензивната енергия на Овен може да ви накара да се чувствате притиснати от времето – да действате бързо или да бъдете чути от някого в живота си. Това обаче е илюзия.

Практикувайте търпение и си напомняйте, че е по-добре да се движите в синхрон с Вселената, отколкото да се борите срещу нея.

Това ще бъде особено важно с настъпването на сезона на Телец в неделя, 19 април. Докато Овен ви подтиква към промяна, Телец носи късмет и стабилност.

Овен ви кара да действате веднага и без колебание, докато Телец предпочита по-бавен, обмислен подход.

Съчетавайте тези енергии, за да създадете промяна, която ще бъде полезна както сега, така и в бъдеще. Доверете се на божествения план за живота си, но останете активен участник в него.

БЛИЗНАЦИ

Бъдете отворени към нови запознанства, Близнаци. В четвъртък, 16 април, Марс в Овен се подравнява с Плутон във Водолей.

Това е изключително благоприятен период за създаване на неочаквани връзки и за грабване на нови възможности. Възможно е дори да откриете своята истинска житейска цел.

Марс в Овен ви насочва да се фокусирате върху това, което искате да създадете за себе си. Плутон във Водолей ви вдъхновява да се освободите от всичко, което ви е задържало досега.

Това е моментът да започнете да живеете по свои правила и да привлечете късмета, който ви е предназначен.

Вдъхновяващата енергия на Марс и Плутон ще ви помогне да се концентрирате върху един основен проект, вместо да се разпилявате в много посоки.

Останете отворени към новите възможности и сътрудничества. Очаква ви период на късмет, но той няма да дойде, ако действате сами.

Дълго време сте разчитали единствено на себе си – време е да се отворите към хората и връзките, които могат да променят всичко.

