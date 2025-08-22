Тръмп с невероятно признание за TikTok

Американският президент Доналд Тръмп въпреки че пуска информациите си в собствената си социална мрежа Truth Social, направи невероятно признание за друга.

Аз съм фен на TikTok, децата ми обичат TikTok, младите хора обичат TikTok, каза той в отговор на журналистически въпрос дали е загрижен за проблемите на поверителността и сигурността в социалната мрежа. Също каза, че тези проблеми внимателно ще бъдат наблюдавани.

Президентът на САЩ заяви още, че има списък с американски купувачи, които възнамеряват да придобият социалната мрежа TikTok от китайската компания ByteDance.

"Имаме купувачи. Имаме много сериозни американски купувачи, които искат да го купят", каза той.

Той призна, че още не е говорил за това с китайския президент Си Цзинпин, но възнамерява да го направи в подходящия момент.

През юни той удължи отлагането на блокирането на услугата за създаване и гледане на кратки видеоклипове TikTok в САЩ с 90 дни, до 17 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com