Телецът привлича пари и подаръци. Цветна Луна взривява седмицата

Седмицата идва с космически заряд, но голямата новина е т.нар. Цветна луна – пълнолуние в знака на Скорпион, което настъпва на 1 май. Както винаги при пълнолуние, ефектът няма да е еднодневен – влиянието му вече се усеща и ще се разгръща в дните около кулминацията. Очаквайте внезапни новини, край на стари сюжети, неочаквани пробиви и рязки завои.

Тази лунна енергия не е тиха. Напротив – тя осветява сенките. Под прожекторите излизат скритите пластове в нас самите и във връзките ни. Страст, интимност и силни емоции – всичко е усилено. Това може да сближи хората до крайност, но и да отключи напрежение, което дълго е тлеело под повърхността. Ефектът е като вулкан – или топлина, или изригване.

Космическият календар също не остава по-назад:

28 април повишава градуса във връзките – някой ще поиска повече, по-дълбоко, по-сериозно.

1 май идва с кулминацията – пълнолуние плюс силен фокус върху бъдещето: обещания, планове и решения, които не търпят отлагане.

Овен (20 март - 19 април)

С промяната на звездите, се променя и животът ни, Овни. Ще започнете да усещате желание да бъдете по-общителни. Това е отличен период да планирате пътуване с част от екипа си, особено до близки дестинации. Дори и мръднете до любимите си места наблизо, дори и да се превърнете в „турист в собствения си град“ и да посетите забележителности, на които не сте били преди. Може да откриете радост в тези близки, но неочаквани места.

Телец (19 април - 20 май)

От тази седмица, Телец , ще се съсредоточите повече върху привличането на подаръци, пари и вещи. Склонни сте да бъдете хитри, когато става въпрос за вашите ресурси, винаги спестявайки за черни дни, но това е време, когато наистина бихте могли да откриете някои забележителни предмети или разпродажби! Отделно, просто ще се чувствате малко по-снизходителни и хедонистични по това време, така че не се притеснявайте, ако харчите малко повече за себе си и чувството си за удоволствие.

Близнаци (20 май - 20 юни)

Най-накрая, след доста време, планетите започват да ви носят повече благосклонност и сила, Близнаци . Сега и през следващите седмици ще имате повече магнетизъм и чар от обикновено. Може буквално да се гледате в огледалото и да си мислите: „Уау! Наистина изглеждам добре напоследък!“ Използвайте тази космическа енергия, за да обновите външния си вид, независимо дали става въпрос за коса, нокти, гардероб или нещо друго. Козметичната хирургия или изпробването на нещо ново са дори на мода. От друга страна, романтиката може да искри в сърцето ви и може да имате щастие в личните си отношения.

Рак (21 юни - 21 юли)

Въпреки че вселената със сигурност все още ви носи възможности за удоволствие, щастие и късмет, ако ги търсите, Раци , следващите седмици може би ще започнат да ви настройват за по-задълбочено мислене. По-специално, може да си спомняте за „отминали времена“ в личния си живот, размишлявайки върху моделите, които сте изградили във връзките си през изминалата година. Това не е непременно най-доброто време за необвързани да се срещат с някой нов, но двойките биха могли да се насладят повече на тази уютна енергия, ако си останат вкъщи и се гушкат тихо с любимия си човек.

Лъв (22 юли - 22 август)

Сега и през следващите седмици ще откриеш, че социалният ти живот се развива дори повече от обикновено, Лъв ! Винаги си готов да оставиш своя отпечатък и популярността сякаш те следва, където и да отидеш. Това обаче е чудесен момент да го направиш още по-голям приоритет: посещавай събития, участвай в срещи или планирай нещо специално с екипа си. От друга страна, ако си необвързан, можеш да срещнеш някой прекрасен чрез мрежата си от контакти – може би дори чрез приложение за запознанства!

Дева (22 август - 22 септември)

Дева, пригответе се за дългосрочна тенденция в продължение на много седмици, тъй като звездите се изместват и започват да привличат повече внимание към вашето обществено признание и професионален свят . Награди от предишно завършена работа може би вече пристигат - независимо дали това е повишение, аплодисменти или благоприятен комплимент от началник. Друг начин, по който тази сладка енергия може да работи за вас, е да помислите за „ребрендинг“, който искате да стартирате пред публиката, като например фотосесия и актуализиране на презентациите ви, за да дебютирате пред света.

Везни (22 септември - 22 октомври)

От тази седмица започва жаждата за приключения, която ще гъделичка душата ви и ще ви казва: „Излезте навън“, Везни ! Тази тенденция ще продължи много седмици – дори през лятото – така че може би е добре да отделите време, за да обмислите туристически дестинации, които са ви били на ума. Ако можете, отидете някъде на голямо разстояние или екзотично, място на мечти и фантазии, което ще ви вдъхновява години наред. Ако го направите, може да откриете толкова много красота и удоволствие, за които дори не сте знаели.

Скорпион (23 октомври - 22 ноември)

Винаги си малко гладен да придърпаш някого „малко по-близо“ и това е особено вярно сега и през следващите седмици, Скорпион . Интимността, чувствеността, сексът и сливането на тяло и душа ще бъдат дразнещи, тантрически и сладки. Не забравяйте да кажете на любимия човек, че имате нужда от него повече, повече, повече и по-дълбоко от всякога. Ако обаче трябва да се справите с някакъв багаж или травми във връзката, този така необходим откровен разговор може да направи чудеса за вас сега.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Връзките ще бъдат голям приоритет за вас, Стрелец , отсега нататък, в разгара на лятото . В момента имате нужда от значимите партньорства. Връзките би трябвало да са доста хармонични и може да забележите, че хората са по-склонни да се съгласяват с вас за всичко, което им предлагате. Ако вече имате половинка, това е чудесен момент да дадете приоритет на времето, прекарано заедно.

Козирог (21 декември - 19 януари)

Работата винаги е важна за вас, Козирог , но от тази седмица може да откриете още повече удоволствие, докато я правите. Независимо дали става въпрос за това, че сте по-креативни с работните и служебните си проекти, или че клиентите и колегите ви са просто по-приятни, нещата би трябвало да вървят доста добре. Това е хубав период да помислите за баланса между работата и личния си живот и как можете не само да свършите много работа, но и да отделите време за това, което ви прави най-щастливи.

Водолей (19 януари - 18 февруари)

Ако сте необвързани и търсите любов, пред вас са ослепителни звезди в продължение на много седмици - и дори през лятото - Водолей . Но ключът към намирането на любовта не е просто да седите и да чакате тя да дойде при вас, а активно да направите „срещата с някого“ част от начина си на живот. Макар че със сигурност бихте могли да имате повече късмет, когато става въпрос за среща с някого чрез онлайн запознанства, най-добре е да се покажете, да посещавате групи или да се смесвате и да общувате. Много е вероятно да срещнете по-очарователни варианти по това време.

Риби (18 февруари - 20 март)

Риби , от доста време сте преживели толкова много космическа активност , но сега и през следващите седмици може би ще се съсредоточите повече върху дома, семейството и домашния си живот. Това в никакъв случай не е лошо. Всъщност, би трябвало да му се наслаждавате повече, да се сгушите в уютното си жилищно пространство или дори да обмисляте предекориране. Помислете да излезете и да потърсите специални мебели или предмети, които биха могли да превърнат дома ви в още по-голямо царство.

