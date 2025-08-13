Световна музикална легенда отпразнува рождения си ден в България с холивудски блясък

Музикалната сензация от 90-те години Rob Money избра едно от най-очарователните кътчета на българското Черноморие, за да отпразнува своя рожден ден - луксозния комплекс Harmony Suites.

Мястото се превърна в сцена на истинско холивудско парти, изпълнено с емоции, настроение, усмивки, светлини и ритъм. Гостите, обградени от разкош, се наслаждаваха на нощ, за която ще се говори дълго, а нито един от тях не пропусна възможността за селфи и наздравица със звездата.

„Такова място рядко се вижда. Тук човек се чувства буквално като в рая“, възкликна развълнувано Rob Money, обещавайки скоро да се върне отново.

Сред множеството подаръци, които изпълнителят получи, най-запомнящият се бе ръчно изработен дизайнерски нож, създаден специално за него от прочутия български майстор Слав Славов от село Асеновец.

Изящното острие носеше гравирано името на певеца, а авторът му е известен с уникалните си творения, поръчвани от клиенти по целия свят, включително и за формата Hell’s Kitchen.

Звездното парти събра впечатляващ гост-списък. Сред присъстващите бяха холивудският продуцент Зий Ребело, телевизионната водеща Нина Хамилтън, известните братя Мирослав и Георги Пурови от вината Purov & Sons, шампионката по конен спорт Йонка Максимова, журналистите Анелия Попова и Недялко Тенев, както и много други приятели и почитатели на артиста.

Музикалният съпровод за вечерта бе поверен на цигуларя Богданов, който поднесе специална изненада с хитове от златния репертоар на Rob Money. Забавата продължи до зори, а празникът се превърна в едно от най-коментираните събития на сезона.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com