Скандал! Сашо Кадиев и един от ергените се хванаха за гушите

Скандал в днешното издание на тв играта по bTV "Кой да знае?".

Ергенът Мартин Елвиса се включи в отбора на Милица Гладнишка в началото на новия сезон, докато в отбор Пъдев влезе Катето Евро. Елвиса видимо се жегна от роднинската връзка между Сашо Кадиев и голямата актриса и не спести недоволството си.

"Ще те помоля друг път да не подсказваш по този начин! Те си дадоха отговор Б за анаграма ти им подсказваш и им обясняваш какво е анаграма?! Събрали се тука син и майка и си играят играта общо", избухна Мартин.

"Лошо започваме сезона", коментира Милица Гладнишка, която се опита да предотврати скандала.

Сашо Кадиев не му остана длъжен и се пошегува жестоко на негов гръб обратно:

"Ще ти дам само една препоръка! Молбата ми е... като си намериш гадже, тогава ми се обади".

Целият скандал произлезе от въпроса, който се падна на отбор Пъдев: "Откъде прочутият илюзионист Мистер Сенко получава своето прозвище".

Катето Евро и Христо Пъдев се почудиха доста, като почти даже отговориха грешно, преди Кадиев да ги насочи в правия път.

Милица Гладнишка пък знаеше, че името Мистер Сенко произлиза от просто погрешно написан афиш от своя добър приятел илюзионист Ненчо Илчев.

