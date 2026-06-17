Шеф Манчев с емоционално признание за "Кошмари в кухнята"

Шеф Иван Манчев отправи емоционално послание към зрителите след края на последния сезон на "Кошмари в кухнята".

"Още един сезон на „Кошмари в кухнята“ остана зад гърба ни и искам да ви благодаря от сърце, че бяхте с нас през цялото това пътешествие“, написа той.

Шефът подчерта, че предаването никога не е било просто телевизионен формат, а опит да се помогне на хора, които са вложили сърцето и средствата си в своите ресторанти, но по една или друга причина са се озовали в задънена улица.

„Защото „Кошмари в кухнята“ никога не е било просто предаване. То е опит да помогнем на хора, които са вложили сърцето си в своите ресторанти и бизнеси, но са се изгубили по пътя“, сподели още Манчев. И отправи специални благодарности към всички собственици, служители и екипи, които са се осмелили да отворят вратите на заведенията си пред камерите и да потърсят помощ.

„Да ви благодаря, че бяхте с всяка битка. С всяка промяна и всяка спасена кухня“, казва още кулинарният експерт.

През годините „Кошмари в кухнята“ се превърна в едно от най-гледаните и обсъждани предавания у нас, като неведнъж показа драматични ситуации, конфликти, финансови проблеми и истории на хора, които се борят да запазят бизнеса си жив.

В края на посланието си Манчев остави кратка, но многозначителна реплика, която мнозина приеха и като обещание за нови срещи със зрителите: "До следващата среща."

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