Септември носи море от щастие и пари за три зодии. Нов живот

В края на септември късметът ще бъде на страната на смелите, което перфектно описва няколко астрологични знака

Септември 2025 г. е важен месец за три зодиакални знака, чийто живот ще се подобри значително, след като преминем към новия есенен сезон. Сатурн се завърна в знака Риби на 1 септември за още едно преминаване през този воден знак, преди да се върне в Овен през февруари 2026 г. През септември Слънцето преминава през Дева и Везни. Меркурий преминава през Лъв, Дева и Везни, а Венера напуска Лъв и се насочва към Дева.

Към края на месеца имаме и още едно важно затъмнение – след лунното в Риби, което беше на 7 септември, ще станем свидетели и на слънчево затъмнение на 21 септември в Дева, което ще засегне най-вече подвижните знаци Риби, Дева, Стрелец и Близнаци в по-голяма степен от другите.

Някои зодии ще са склонни да разчупят рутината в началото на есента, а това ще направи живота им много по-добър.

Нека да разгледаме как животът ще се подобри, според астрологията, за три зодии в края на септември:

РИБИ

През септември Слънцето ще преминава през Дева през по-голямата част от месеца, а Дева е зодиакалният знак, който се противопоставя на Риби. Меркурий също преминава през седми дом през по-голямата част от септември, който също се противопоставя на Слънцето в Риби, което води до потенциални спорове и стрес с партньори или други близки връзки. Марс, преминаващ през Везни, може да създаде безпокойство относно парите или начина, по който се чувствате във връзката си, тъй като Везни управлява осмия дом, или може да има стрес относно парите на партньора.

Рибите може да имат проблеми с комуникацията, тъй като разговорите могат да се разгорещят. Като алтернатива, може да получат важни новини в зависимост от това какво друго е аспектирано в личната им карта.

До октомври затъмненията са отминали и Слънцето е навлязло във Везни, знак, който благоприятства по-добър баланс и хармония. Марс се премества в Скорпион или вашия девети дом, което може да доведе до пътувания, а Скорпион е съвместим с Риби. Меркурий, транзитиращ през Скорпион през октомври, е съвместим с Риби, а транзитът на Венера през Везни може да помогне с парите. И накрая, благоприятният Юпитер е в тригон със Слънцето в Риби и носи възможности за удоволствие и забавление, което ще направи следващия месец много благоприятен за Рибите и с по-малко тревоги, носейки им повече лично щастие.

ВЕЗНИ

През септември Слънцето и Меркурий преминават през вашия дванадесети дом на завършванията, който астролозите понякога наричат „домът на тревогите“. Когато планетите преминават през този астрологичен дом, те са склонни да разпалят проблеми, които може да се крият в подсъзнанието, създавайки тревога и в някои случаи безпокойство. Понякога дванадесетият дом може да представлява болници, лекари или места за уединение, или желание да прекарваме време сами, което не е типичният случай за Везни.

Транзитът на Марс през Везни през по-голямата част от месеца в някакъв момент ще бъде в съвпад със Слънцето във Везни и това може да са няколко дразнещи дни. Често този транзит съвпада поне с потенциал за заболяване или изключителна заетост до степен на липса на достатъчно време за почивка, което може да създаде стрес. Лунното затъмнение в Риби попадна в шести дом на Везни, който управлява здравето, домашните любимци и работата. Макар че това не означава, че всичко е лошо, затъмненията могат да генерират опасения в тези области в зависимост от аспектите на затъмнението и какво друго се случва в картата.

Слънчевото затъмнение, което пада на 29 градуса на 21 септември, попада във вашия дванадесети дом. Да се надяваме, че няма да има посещения в болница или лекар нито за вас, нито за някой друг от вашия кръг. Тъй като това лунно затъмнение е в опозиция на Сатурн, може да възникнат опасения в тези области или на работа и е възможно да има проблем с работата или в най-лошия случай нещо да приключи.

До октомври есенните затъмнения са отминали и Слънцето е във вашия астрологичен знак Везни, което би трябвало да означава месец или по-голямата част от месец, в който ще се чувствате чудесно. Меркурий и Марс са се преместили в знака на Скорпион, напускайки дома на края, а на 14 октомври Венера, планетата на любовта и парите, навлиза във вашия знак Везни, което би трябвало да ви даде тласък по много начини. Когато Венера е във вашия личен знак, ние обикновено изглеждаме и се чувстваме страхотно, което би трябвало да доведе до страхотен край на септември и чисто начало за октомври. Честит рожден ден, Везни!

СТРЕЛЕЦ

Животът ще се подобри за вас до края на септември, Стрелец. Слънцето и Меркурий преминават през Дева, което е сблъсък за вашия зодиакален знак. Въпреки че това не означава бедствие, Девата може да бъде известна като критичен знак и в някои случаи, когато преминава през вашия 10-и дом на бизнеса и репутацията, се чувства трудно. Ако не друго, енергията на Дева, която изпитвате през септември, не се сработва добре с вас и в един момент както Слънцето, така и Меркурий ще влязат в квадратура с вашето Слънце, създавайки триене.

Затъмнението в Риби на 7 септември попадна в четвъртия ви дом на дома и влезе в квадратура със Слънцето ви. Рибите не са знак, който се свързва добре със Стрелец, точно както Девата не се свързва добре. Тази Луна се противопостави на Меркурий в десетия дом на Стрелец, което може да създаде известно раздразнение на работното място и това е подходящ момент да бъдете внимателни, докато пътувате. Ако имате деца, може да има потенциални проблеми с тях.

Затъмнението в Дева попада в десетия дом за Стрелец, който управлява репутацията и кариерата, и се противопоставя на транзитните Сатурн и Нептун. Нептун може да създаде объркване и измама или липса на яснота, а опозицията на Луната със Сатурн може да доведе до край в най-лошия случай. Ако това не е край, няма да е много светло време и ще бъдете погълнати от отговорност и потенциално притеснение, особено тези, които са родени в последните няколко градуса на знака.

До октомври обаче затъмненията са отминали и Слънцето, както и Меркурий, са се преместили в много по-слънчевия знак Везни. Марс в Скорпион не се сблъсква с вашата енергия. Венера ще премине във Везни – през вашия единадесети дом на приятелите, така че ще има повече социализация и създаване на нови приятелства, като цяло, много повече баланс и надежда, отколкото в началото на септември.

