Сашо Кадиев: Ето коя е голямата любов

"Може да си обиколил целия свят. Може да имаш всички коли, къщи, Фендита и Баленсиаги, всички Ролекси и всички скъпоценности. Но в края на деня това, което осмисля всичко и те прави истински щастлив, е моментът, в който детето (или децата) ти покажат любовта си по този семпъл, чист и най-истински начин", написа актьорът Александър Кадиев във Фейсбук и обра хиляди лайкове.

Той публикува снимка с дъщеричката си Кати и красивите послания, които му е изписала на два листа с рисунки.

Наскоро той посети Малдивите с жена си Ивелина и написа : "Викайте ми Царя на изненадите", след което показа каква романтична вечеря на плажа е спретнал за половинката си плюс екран за кино.

Той успява да жонглира успешно и с ролята на забавен татко, верно другарче в игрите и възпитанието на Кати. Хората го поздравяват възторжено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com