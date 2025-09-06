Родените в тези 3 месеца ще започнат есента с луд късмет

Докато летните дни отминават, отстъпвайки място на меките цветове на есента, е време да се заемете с кроене на нови планове.

Астролозите вярват, че хората, родени в три специфични месеца, навлизат в есенния сезон със специален начин на мислене и привличат късмет, пише Parade.

Май

Телецът и Близнаците, чийто рожден ден е през май, са особен магнит за късмета в началото септември. Венера ви дава чар, а Меркурий лекота на общуване и свежи идеи. Краят на ретроградното движение на Меркурий и благоприятният съвпад на Венера с Юпитер създават идеални условия за образователни и творчески начинания. Това е времето, когато смело трябва да се заемете с нови проекти, да създадете полезни контакти и да се доверите на вътрешните си усещания.

Август

Родените през август съчетават харизмата на Лъв с решителността на Дева. Слънцето и Меркурий повишават увереността ви и изясняват целите ви, помагайки да направите първите стъпки към успеха през новия сезон. Особено важно е да поемете инициативата сега. Усилията ви могат да бъдат забелязани и оценени от хора, които могат да окажат подкрепа в бъдеще. Космическата енергия на това време вдъхновява за активни действия и дава сили за постигане на дългосрочни резултати.

Септември

Независимо дали сте родени под знака на Дева, известна с вниманието си към детайлите, или под знака на Везни, които лесно се разбират с хората, този септември обещава ново начало за вас. Енергията ви се засилва. Меркурий приключи периода си на ретроградност, което носи яснота в комуникацията и мисленето, а Венера е в хармония с Юпитер, което отваря нови перспективи. Това е време за укрепване на връзките, демонстриране на лидерски качества и опит в нови проекти. Есента ще започне с ярки събития, а ви очакват и приятни изненади.

