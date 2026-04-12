Рая Пеева ражда момче на Бахаров. Как ще кръстят бебето

Рая Пеева е в петия месец от бременността си и очаква първото си дете от Явор Бахаров. Според близки до двойката бебето най-вероятно ще се роди под знака Лъв, макар да има шанс да бъде и Дева.

Полът на бебето се пази в тайна и е известен само на най-близките. В обкръжението на двойката обаче се носят слухове, че очакват момче, пише "Телеграф".

Ако това се потвърди, се предполага, че детето може да бъде кръстено на бащата на актрисата – Пейо Пеев, легендарен основател на група Спринт.

Самата Рая Пеева потвърди новината по време на участието си в Hell's Kitchen България по NOVA. В епизод от предаването участниците трябваше със завързани очи да разпознават предмети в кутии, включително неприятни „изненади“ като змии и хлебарки.

В същия епизод от кулинарното риалити отпадна актрисата Диана Димитрова, след пореден конфликт с Рая Пеева.

