Продадоха най-легендарното Ферари. Цената е умопомрачителна

Най-легендарното Ferrari 250 GTO от 1962 г. беше продадено на търг в САЩ за баснословната сума от 28 милиона долара.

Този изключително рядък спортен автомобил е легенда в състезанията и е най-скъпият модел в историята на марката.

Това съобщи charter97.org, като се позова на уебсайта на търга Mecum.

Купувач е внукът на легендарния британски състезател от 60-те години Джон Кумбс, който е със същото име и днес е собственик на състезателен отбор във Формула 2.

В историята са произведени общо 36 такива спортни автомобила, затова са и най-скъпите Ферари. Този обаче е уникален с бялото си купе.

Стана хитова кола след като спечели световното първенство в GT три поредни пъти (1962-1964), а аеродинамични купета на колата бяха ненадминати в конкуренцията.

Колата е била управлявана от много известни личности, включително легендата Джак Сиърс, който успява да я купи след края на кариерата си и я държи до 1999 г.

