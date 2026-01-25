Пръстен издаде Рая Пеева и Явор Бахаров! Втора звездна сватба?

След серия събирания и раздели Рая Пеева и Явор Бахаров май са решили най-накрая да се оженят. Миналия вторник лошото момче на родната сцена и неговата секси любима празнуваха 10 години от началото на връзката си. Те показаха свои снимки, на една от които ясно се вижда пръстен на безименния пръст на Рая, пише "Уикенд".

Ако горещата мълва е вярна, това ще бъде втората звездна сватба за годината. Засега първенството държат любимия комик на България Димитър Рачков и дамата на сърцето му Виктория.

„Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои“, написа Рая в Инстаграм в деня, в който се навършиха 10 години от началото на връзката ѝ с Явор. Към тези думи, които написа на английски, тя добави на български: „Обичам те!“.

Явор пък публикува на своята страница в Инстаграм снимка на любимата си, скрила усмивка зад букет лалета. Актьорът написа към фотоса: „Обична моя“. Явно всички проблеми между двамата назад във времето са простени и забравени и те отново са на върха на любовта и щастието. Още по-интересно е, че Рая носи пръстен, който много прилича на годежен. Бижуто е класическо – камък в обков, прикрепен върху златна халка. С такива пръстени хората обикновено предлагат брак. До него, на кутрето си, Рая носи и сребърен пръстен.

През годините двойката често се е шегувала с възможността за евентуален брак. Актьорите дори си бяха направили снимки с халки, а след това споделиха, че това е било закачка с медиите, които все се опитват да ги оженят.

