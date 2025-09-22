Падна последната тайна на Даяна

Принцеса Даяна бе погребана на 6 септември 1997 г. на малък остров, заобиколен от изкуствено езеро, в имението Алторп, северно от Лондон, което принадлежи на семейство Спенсър повече от пет века. Една от най-популярните и най-сниманите жени на всички времена е изпратена до вечния си покой от целия свят.

Дълго време се спекулира в какво е била погребана лейди Ди. Тайната, известна само на най-близките членове на семейството, е била внимателно скрита от обществеността и медиите. Какъв е бил последният тоалет на неразкаялата се кралица на сърцата, нещастната принцеса, смазана от тежестта на короната?

Въпреки че официално доказателство не съществува, източници, близки до съда, твърдят, че тя е била положена в ковчега в черна коктейлна рокля с дължина миди и дълги ръкави, която е купила малко преди смъртта си и която носи подписа на Катрин Уокър, един от любимите ѝ дизайнери, пише zajenata.bg.

В ръцете си, скръстени на гърдите, тя държеше броеница, подарък от Майка Тереза, която почина ден преди погребението на Даяна. Както разкрива принц Хари в мемоарите си "Резервният", тя е пътувала към вечността и със снимка на синовете си. Тези, които са я обичали най-много и които тя е обичала най-много.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com