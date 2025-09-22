Чарлз с безпрецедентен ход! Наруши 400-годишна традиция

Чарлз III наруши кралска традиция, датираща от близо 400 години.

Британският монарх присъства на католическа погребална литургия за член на кралското семейство – събитие без прецедент от времето на Реформацията.

Поводът беше погребението на Катрин Уорсли, херцогинята на Кент, която почина на 4 септември на 92-годишна възраст. Службата се състоя в Уестминстърската катедрала в Лондон – главния храм на католиците в Англия и Уелс, и беше водена от духовния им лидер, кардинал Винсент Никълс.

С присъствието си крал Чарлз, който е и върховен управител на протестантската Англиканска църква, изпрати мощно послание за помирение и единство между вероизповеданията.

Херцогинята на Кент, която влезе в кралското семейство през 1961 г. след брака си с братовчеда на кралица Елизабет II, принц Едуард, е известна с това, че през 1994 г. приема католицизма. Това я превръща в първия член на кралското семейство, който публично сменя вярата си след крал Чарлз II, приел католицизма на смъртния си одър през 1685 г.

На литургията присъстваха и престолонаследникът принц Уилям и съпругата му Кейт, принцесата на Уелс. Кралица Камила отсъстваше поради лека настинка.

Жестът на Чарлз е в съответствие с дългогодишните му изявления, че желае да бъде покровител на всички вероизповедания, а не само на англиканското. Той и съпругата му Камила бяха и сред последните официални посетители, които се срещнаха с папа Франциск преди смъртта му през април тази година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com