Огромна радост за популярен турски актьор, обичан и у нас

Известният турски актьор Ибрахим Челиккол оново премина в редиците на обвързаните мъже. Актьорът, познат на българските зрители с превъплъщението си в образа на Фърат Казан от телевизионната поредица „Милост“, се ожени за приятелката си Натали Ярджан.

Двамата станаха съпруг и съпруга на 20 септември, 2025 г., след близо тригодишна връзка.

По думите на близки до двойката, сватбеното тържество е било сравнително скромно, но пък за сметка на това уютно и емоционално.

А чрез публикация в социалните мрежи Челиккол информира своите многобройни фенове за случващото се. Той сподели снимка от церемонията, на която се вижда как целува новата си съпруга. До снимката той добави трогателен цитат от турския поет класик Йоздемир Асаф.

„Обичам те толкова красиво, толкова чисто, толкова искрено и дълбоко. И не просто „просто“…“

Почитателите му останаха искрено развълнувани от красивите думите и побързаха да оставят сърдечни коментари и поздравления.

43-годишният актьор е изключително популярен, благодарение на участията си в турските телевизионни сериали и филми. А сега, както изглежда, е готов да постави нов етап в живота си.

През 2021 г. Ибрахим официално се раздели с дългогодишната си съпруга, с която имат един син.

Настоящата половинка на Челиккол - Натали е скромна по отношение на публичността, но винаги е била до актьора за времето, в което са заедно. Те често са засичани заедно на различни светски събития и почивки и по всичко изглежда, че се разбират отлично.

Двойката все още не е коментирала плановете за бъдещето. Но няма съмнение, че Ибрахим и Натали Яркан са започнали прекрасно съвместния си живот като съпруг и съпруга, пише Albawaba, предава Ladyzone.

