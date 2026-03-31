Нови разкрития за Даяна. Кой е нейният избраник за трона

Принцеса Даяна е полагала специална грижа и подготовка за Хари и бъдещата му роля като принц. Това разкри в скорошно интервю експертът Ричард Кей за популярен подкаст. По негови думи брат му Уилям, който ще наследи трона след баща им крал Чарлз Трети, като малък е бил по-срамежливият от двамата.

"Уилям беше по-скромен от брат си Хари", разказа Кей в интервюто. "Докато Даяна беше още жива, смяташе, че той не би могъл да поеме толкова голяма отговорност."

Кей твърди, че Лейди Ди, която загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г., е обръщала специално внимание на по-малкия си син Хари и се е надявала един ден той да стане крал. "Даже е имала прякор за него - наричала го е "добрият крал Хари", обясни Ричард, пише "Дир".

Въпреки че е бил подготвян дълго време за ролята си, в крайна сметка Хари и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г. Така или иначе по закон брат му Уилям ще наследи трона след баща им Чарлз, а след него ще е неговият най-голям син - принц Джордж.

"Желанието на Даяна Хари един ден да стане крал може и да не се сбъдне", смята Кей. "Донякъде това е добро развитие на нещата." По негови думи макар Уилям да е бил срамежливо дете, той също подобно на Хари цял живот е обучаван как да се държи като принц, а впоследствие и като крал. "Той е много иновативен и мисли за бъдещето на монархията", твърди Кей. "Наясно е, че след баща си трябва да направи някои големи промени в конституцията."

Уилям и Хари от години не си говорят. Отношенията им се вложиха малко след като Хари се омъжи за актрисата Меган Маркъл, с която разказаха публично за проблемите в кралското семейство в интервю пред Опра Уинфри. След това принцът публикува и мемоарите си, в които твърди, че Уилям веднъж го е нападнал физически.

