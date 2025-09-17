Невиждана аптека тръгна в балканска страна

Невероятен проект на балканска страна.

Първата плаваща аптека в Хърватия беше предадена на окръг Задар, за да осигури на жителите на 12 острова в Адриатическия архипелаг редовен достъп до лекарства и фармацевтични услуги, предаде хърватската агенция ХИНА, цитирана от БТА.

Кметът Йосип Билавер каза, че Задар е първият и засега единствен окръг в Хърватия, който въвежда подобна услуга, наричайки я "важна стъпка" в осигуряването на равен достъп до здравеопазване за жителите на островите, които досега нямаха аптека.

Проектът на стойност 3 милиона евро е част от Националния план за възстановяване и устойчивост на Хърватия. Първата аптека-лодка с дължина 9,8-метра е построена от корабостроителницата "Бродоградня Пичулян" (Brodogradnja Pičuljan) на остров Раб и е оборудвана с медицинска и офис техника, ИТ система и слънчеви панели. Вторият плавателен съд се очаква след две седмици.

Мобилната аптека ще посещава Риван, Сеструн, Ошляк, Ист, Молат, Силба, Олиб, Премуда, Зверинац, Иж, Рава и Въргада, по график, съобразен с жителите и туристите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com