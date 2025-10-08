Най-после! Как да сварите яйцата така че да се белят лесно

Не всеки успява да свари рохко яйце– със стегнат белтък и кремообразен жълтък. За да постигнете това, трябва да знаете

точното време за варене и какви стъпки да предприемете,

пише Express.

Според шеф готвач Сали перфектната консистенция започва с това как поставяте яйцата си във водата.

„Най-добрият начин да получавате перфектно сварени яйца всеки път е да започнете с тенджера с вряща вода. Внимателно спуснете яйцата с лъжица и намалете котлона, докато водата заври, но яйцата не се напукат“, обясни експертът.

Що се отнася до времето Сали смята, че

6 минути са точното време за идеално мек жълтък.

„За да направите перфектно рохко сварено яйце, варете го точно шест минути. Прехвърлете го в купа с ледена вода и го оставете да се охлади за няколко минути. Това ще улесни беленето му“, каза тя.

Как правилно да сварим яйца – стъпките:

1. Напълнете тенджера с вода и я оставете да заври.

2. С помощта на лъжица внимателно спуснете яйцата във врящата вода.

3. Намалете котлона, за да предотвратите напукване на яйцата.

4. Варете яйцата точно шест минути, за да получите перфектен жълтък.

5. Веднага щом времето изтече, прехвърлете яйцата в купа с ледена вода.

6. Оставете ги да се охладят за няколко минути - това ще спре процеса на готвене и ще улесни почистването.

