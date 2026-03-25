Мераклия за депутат сложи корона от тръни. Една водеща онемя (СНИМКА)

Венцислав Ангелов - Чикагото от партия "Истината и само истината" впечатли зрителите на БНТ. Той се появи с корона от тръни в ефир.

"Благословена вечер на всички. На целия народ, който жадува за истината. Тази истина, която ще ни направи свободни човеци ", пожела той.

Живеем в последните времена. Всеки е длъжен да носи трънния венец като човек, който живее за истината и ще наложи истината, посочи той и призна, че това са осмите поредни избори, в които участва.

"Вие сте много симпатична дама, но ние се виждаме само по време на избори заради цензурата", каза Чикагото на водещата.

Той направи забележка: "Спрете да използвате думата депутат, а народен представител".

Той обяви, че първото нещо, което ще направи, като дойде на власт е да обяви извънредно положение и да вкара всички "сатанинсти" на подсъдимата скамейка, защото изпълняват планът "Ран-ът" за унищожение на българския народ.

