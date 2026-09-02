Мъж в Ню Йорк оцеля, след като беше ударен от мълния

Сътрудник в Конгреса и жител на административният район Стейтън Айлънд, Ню Йорк оцеля след пряк удар от мълния, докато вървеше за часа си при зъболекаря, миналия четвъртък, предаде NBC News. Томас Фахми е вървял по пътя Тод Хил, само на няколко крачки от паркираната си кола, когато го ударила мълнията. Охранителни камери в района уловили случката, като на кадрите се вижда как мъжът рязко пада на земята веднага след удара.

Шанс по-малък от едно на милион

Фахми описва усещането като изгарящо и пронизващо.

"Много силно усещане на парене. Мравучкане, изтръпване, болка, силна болка в двата крака", каза той пред телевизията.

Фахми останал да лежи на земята за няколко мига, преди да извика за помощ. Помогнаала му е жена, която го е видяла да лежи на земята. Лекарите не откриха у него нито едно изгаряне, нито друга сериозна травма от удара. Той е бил откаран в болница Нортуел на Стейтън Айлънд, където е наблюдаван през нощта и е изписан на следващия ден. Статистиката на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията сочи около 37 милиона мълнии годишно на територията на страната. Вероятността човек да бъде поразен остава под едно на милион, а близо 90% от хората ударени от мълния, оцеляват.