Лили Иванова се произнесе за волейболистите ни

След победата срещу САЩ с 3:2 на световното

26 сеп 25 | 12:16
2920
Агенция Стандарт

Примата на българската естрада Лили Иванова е на седмото небе след волейболната ни победа срещу САЩ с 3:2 на световно първенство във Филипините.

Легендарната певица сподели кадър на "българските лъвове" в Инстаграм профила си и показа своето възхищение пред младите ни надежди.

"Поздравления за победата на българския национален отбор по волейбол за мъже и класирането им на полуфинала на световното първенство! Вие сте нашите шампиони! Здраве, щастие и много, много, много успехи!", написа Лили.

 

Българи – юнаци! Сензация или заслужена победа
25 септември | 21:02
5720

