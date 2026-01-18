Коя е най-добрата поза за сън?

Някои казват, че спят най-добре на една страна, други не могат да заспят, ако не са по гръб. Но коя е най-добрата поза за пълноценен нощен сън – и какво казва науката по въпроса?

Въпросът за позата, в която спим, отдавна е обект на научен интерес – макар и изненадващо малко мащабни изследвания да са правени по темата.

Първата трудност пред учените е как точно да установят в каква поза спят хората. Оикновено помним единствено как сме легнали и в каква позиция се събуждаме. Затова изследователите прибягват до различни методи – от видеонаблюдение по време на сън до технологии, които следят движенията на тялото, пише BBC.

В Хонконг учени разработват т.нар. „Система за класификация на позата на сън чрез одеяло“, която използва инфрачервени дълбочинни камери. Те могат да разпознаят позицията на тялото дори през дебело одеяло. Подобни технологии позволяват далеч по-точен анализ на начина, по който хората спят.

Датско проучване, при което доброволци носят малки сензори за движение, прикрепени към бедрата, гърба и ръцете им, показва, че хората прекарват малко над половината от времето си в леглото, спейки на една страна. Около 38% от времето се спи по гръб, а едва 7% – по корем.

Изследването отчита и възрастови разлики. С напредването на възрастта хората все по-често избират съня на една страна. Интересното е, че този „навик“ не е вроден – децата над тригодишна възраст спят приблизително еднакво често на една страна, по гръб и по корем.

При бебетата ситуацията е различна. Те спят предимно по гръб, тъй като това е препоръчваната от специалистите поза за безопасен сън и намаляване на риска от внезапна детска смърт.

Въпреки че няма универсална „перфектна“ поза за всички, изследванията показват ясна тенденция – за повечето възрастни хора сънят на една страна е най-често срещаният и вероятно най-удобният вариант. Дали обаче това означава и най-здравословният, зависи от индивидуални фактори като възраст, здравословно състояние и качество на матрака.

