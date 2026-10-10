Какво правят седем дни медитация с мозъка

След 33 часа практика учените видяха по-тихи мозъчни мрежи и любопитни признаци за по-голяма пластичност

Понякога човек сяда да медитира просто за да спре за малко въртележката в главата. Оказва се обаче, че зад това усещане може да се крият доста по-интересни промени. След седемдневна интензивна програма учени открили разлики в начина, по който общуват мозъчните мрежи, както и промени в кръвта, имунните сигнали и клетъчния метаболизъм. Изследването, за което съобщава „Индипендънт“, дори открива някои прилики с мозъчни състояния, наблюдавани при психеделични преживявания.

Седем дни далеч от обичайния шум

Проучването е проведено от екип с участието на учени от Калифорнийския университет в Сан Диего и е публикувано в научното списание Communications Biology. В него участват 20 здрави възрастни, които прекарват една седмица в специална резидентна програма. За тези седем дни те преминават през около 33 часа ръководена медитация, ежедневни лекции и допълнителни практики, насочени към връзката между психиката и тялото.

Преди началото и след края на програмата учените изследват участниците с функционален ядрено-магнитен резонанс. Това е технология, която не „чете мисли“, а следи промени в кръвния поток в различни области на мозъка. Когато определена зона работи по-активно, тя се нуждае от повече кислород и кръв, и именно тези промени позволяват да се проследи кои мозъчни мрежи се включват и как общуват помежду си.

Участниците дават и кръвни проби. Така учените могат да погледнат отвъд мозъчните снимки и да проверят дали след интензивната седмица има промени в имунната система, обмяната на веществата, белтъците и различни молекулярни сигнали в организма.

„От години знаем, че практики като медитацията могат да влияят върху здравето, но впечатляващото тук е, че комбинирането на няколко практики за ума и тялото предизвика промени в толкова много биологични системи“, казва старшият автор на изследването проф. Хемал Пател от Калифорнийския университет в Сан Диего.

В главата сякаш става малко по-тихо

Един от най-любопитните резултати се появява в мозъчните мрежи, свързани с онзи непрекъснат вътрешен монолог, който почти всеки познава. Какво ще правя утре? Защо казах това вчера? Платих ли сметката? Какво искаше да каже той с онзи поглед? И така нататък, понякога без бутон за изключване.

По време на медитация учените наблюдават намаляване на активността и на част от връзките в мрежи, свързани именно с подобно вътрешно блуждаене на мислите. Една от тях е т.нар. мрежа по подразбиране - система, която се активира силно, когато вниманието не е насочено към конкретна задача и умът започне да прескача между спомени, планове и размишления за самите нас.

Това не означава, че след седмица медитация човек изведнъж остава с празна глава. По-скоро данните подсказват различна организация на мозъчната активност, при която някои от мрежите, произвеждащи постоянния вътрешен „шум“, временно стават по-тихи. Авторите предполагат, че това може да е свързано с по-ефективна работа на мозъка по време на медитативното състояние.

Пател отива още по-далеч и казва, че резултатите не се изчерпват с обичайното „медитацията отпуска“. Според него става дума за измерими промени в начина, по който мозъкът се свързва с преживяваната реалност.

Кръвта след медитацията изненадва учените

Може би най-необичайната част от експеримента изобщо не се случва в главите на участниците, а в лабораторни съдове. Учените вземат кръвна плазма преди и след седемдневната програма и я добавят към нервни клетки, отглеждани в лаборатория.

Клетките, изложени на плазмата, взета след края на програмата, развиват по-дълги израстъци, чрез които нервните клетки изграждат връзки помежду си. Наблюдавани са и промени в белтъци, свързани с развитието и оцеляването на нервните клетки. Това насочва към процесите на невропластичност, т.е. способността на нервната система да се адаптира, да променя връзките си и да реагира на нов опит.

Тук обаче има една важна подробност. Изследването не показва директно, че за седем дни в мозъка на участниците са израснали нови невронни разклонения. Това е наблюдавано при клетки в лаборатория, третирани с тяхната плазма. Самите мозъчни сканирания показват промени във функционалните връзки и активността между мозъчни области. Комбинацията от двете открития е интересна, но не е едно и също нещо.

Имало и още една изненада. Клетките, третирани с плазма след края на програмата, започнали да използват по-интензивно глюкозата за производство на енергия. В самата кръв учените открили промени в множество белтъци и сигнали, свързани с метаболизма, имунитета и нервната система.

Имунната реакция също не била просто „по-силна“ или „по-слаба“. След програмата се увеличили едновременно някои възпалителни и противовъзпалителни сигнали. Според изследователите това по-скоро прилича на сложна адаптация на организма, отколкото на простото потискане на възпалението. Наблюдавани били и промени, свързани с естествените опиоиди на организма - веществата, които участват в собствените ни механизми за контрол на болката.

И тук се появяват „магическите гъби“

Най-закачливата част от резултатите е сравнението с психеделичните преживявания. Участниците попълвали и специален въпросник за т.нар. мистични преживявания - усещания за силно единство, загуба на обичайното чувство за граници и променено възприятие за себе си и света.

След седемте дни средните им резултати по тази скала се повишили. По-силните субективни преживявания били свързани и с определени модели на по-голяма интеграция между мозъчните области. Именно тук учените откриват интересна прилика с резултати от изследвания на псилоцибина - психоактивното вещество в някои видове гъби.

„Виждаме същите мистични преживявания и модели на невронна свързаност, за които обикновено е необходим псилоцибин, но тук те се постигат единствено чрез медитативна практика“, казва Пател.

Това звучи сензационно, но не означава, че половин час със затворени очи е равнозначен на прием на психеделик. Нито изследването твърди, че медитацията и псилоцибинът действат еднакво. По-интересното е друго. Две напълно различни преживявания може понякога да достигат до частично припокриващи се мозъчни механизми.

Има ли магическо пренареждане на организма

Проучването е любопитно именно защото гледа едновременно мозъка, кръвта, имунните сигнали и клетките. Но то е малко и има само 20 участници. Още по-важното - това е наблюдателно изследване без контролна група, което означава, че не може уверено да каже: „Ето тази промяна е причинена точно от медитацията.“ През юли 2026 г. самото научно списание публикува корекция, с която заглавието на труда е променено именно за да подчертае наблюдателния му характер.

И има основателна причина за тази предпазливост. Участниците не просто медитират. Те прекарват цяла седмица извън нормалното си ежедневие, посещават лекции, участват в групови практики и т.нар. открити плацебо ритуали, при които хората знаят, че няма активна медицинска намеса. Променят се ритъмът на деня, средата, социалните контакти и вероятно множество други фактори. Следователно засега няма как да се отдели колко от наблюдавания ефект идва конкретно от медитацията и колко от цялото преживяване.

Има и обявени интереси, които е редно да се знаят. Програмата е водена от популярния автор и преподавател Джо Диспенза, който е и съавтор на научната публикация, а компания, свързана с него, предлага подобни програми. Изследването е финансирано и от InnerScience Research Fund, организация, която подкрепя проучвания в тази област. След корекцията от 2026 г. научната публикация уточнява тези обстоятелства по-подробно.

Това не обезсилва автоматично получените резултати, но прави следващата стъпка особено важна - по-големи и независими контролирани изследвания. Учените искат да разберат и колко дълго се запазват установените промени, както и какво се случва, ако различните елементи от седемдневната програма бъдат изследвани поотделно.