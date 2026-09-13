КЗП : Установени са масови нелоялни търговски практики, мерките ще бъдат безкомпромисни
Какво съобщи председателят Мария Филипова
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Какво съобщи председателят Мария Филипова
Под наслов “ESG Connect” телекомът проведе бизнес закуска по темата
Близо 80 ученици в България се обучават по австрийска програма, а от учебната 2023 / 2024 г. те ще бъдат 150
Целта на визитата е обмяна на опит и споделяне на добри практики, свързани с плавния социален и икономически преход на региона
Недоволните ще се съберат пред сградата на общината в късния след обяд,
Валентин Василев В последните години темата за енергийната ефективност стана модерна. Създава се впечатление, че сега по този въпрос се работи така...
Близо 30 на сто от новоразкритите специалности във висшите учебни заведения ще отпаднат, стана ясно по време на образователен форум, който се проведе...
Теглим кредити от чужди банки за магистратури по "Еразъм плюс"БГ ученици сглобяват коли в Германия, Виетнам и Израел търсят наши вузове Да пътуваш по...
Връщат практиките за гимназистите. Идеята е в последните години, докато трупат знания в клас, младежите да ходят и на стажове. Соцдепутатът Кирил Добр...
София. Има опасност 2000 практики да бъдат закрити до 3 юни, тъй като джипитата не са успели да придобият специалност "Обща медицина", отново алармира...