Хороскоп: Всичко носи късмет на Близнаците, Везните правят нещо различно

Овен

Това е чудесен ден за учене и за получаване на нова информация, за придобиване на опит и за поправяне на грешките от миналото. Ако ви измъчва чувство за вина, поискайте прошка. Помолят ли ви за нещо, не отказвайте! Направете всичко възможно, за да зарадвате този, когото обичате!

Телец

Вашата чувствителност е повишена, докачливи сте. Погледнете с други очи на света, вложете чувство за хумор! Това ще ви помогне да се измъквате от неловки ситуации. Наблегнете на контакти и връзки с хора, които ви подкрепят морално и търсят вашата компания!

Близнаци

Всичко, което предприемете, ще носи късмет и придобивки. Уникални пътища ще се отворят пред вас, ако сте постоянни и решителни. Любовта и срещите с приятели ще ви зареждат и денят ще е прекрасен. Опитайте се да балансирате мисловната и физическата си дейност, не бързайте!

Рак

Време е да тръгне по нов път за развитие, но да не се прави на детектив! Както казва Бърнард Шоу, „най-трудно е да се отговори на въпрос, на който отговорът е очевиден“. Намерете време да спортувате и за забавление с любимия!

Лъв

Външните условия не съответстват на вътрешната ви настройка. Това разминаване може да породи емоционално напрежение. В този ден дори здравомислещите дами може да загубят ума и дума заради любов от пръв поглед. Възможни са проблеми със синусите или ларинкса.

Дева

Постиженията ви може и да са скромни, но не бъдете максималист! Сократ е казал, че онези, които искат най-малко, са най-близо до боговете. Ако сте добри и щедри, съдбата ще ви възнагради богато. Ще постигнете много, ако се захванете с търговия или инвестирате в обучението си.

Везни

Изпълнени сте с надежда и имате желание да направите нещо различно, да промените живота си. Спомнете си думите на "спящия пророк" Едгар Кейси: „Моли се така, сякаш всичко зависи от Бог, но работи така, сякаш всичко зависи от теб“! Лесно ще изпълните целите си, ако сте постоянни.

Скорпион

Вашата вродена артистичност ще се прояви и ще намери приложение. Според писателя Монтен, хората страдат не от това, което се случва, а от своето отношение към станалото. Осигурете си спокойствие, пътувайте и общувайте без напрежение!

Стрелец

Не чакайте някой друг да ви изпълни мечтите! Залавяйте се за работа, ако не искате да се ядосвате за пропуснатите възможности! Направете усилие, яхнете промяната! Реализирайки проект, може да спечелите добри пари.

Козирог

Това е един от най-хубавите ви дни за месеца. Предоставят ви се възможности както в бизнеса, така и в любовта. Може да сключете трудов договор, да влезете в нов екип или да намерите жената или мъжа на живота си. Може и да хармонизирате връзката с висшия Аз.



Водолей

Мъжете, които плуват в мътните води на тресавището, наречено икономика, ще трябва да направят компромис или бързо да се преориентират според условията на пазара, в който едрите акули или мутри правят каквото си поискат. В обятията на любимия човек ще намерите утеха.

Риби

В този ден не бива да предприемате и да започвате нищо сериозно. Може да ви изкушат с предложение, на което ви е трудно да откажете, но не бързайте с отговора! Ограничете контактите и срещите с непознати. Пазете се от досадници и насилници, пише Флагман.

