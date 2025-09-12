Хороскоп: Водолеят тръгва по нов път, девите се радват на късмет

Овен

В този ден има риск да се превърнете в заложници на проблеми от миналото. Има вероятност дамите да се разделят с партньора си заради променливост в чувствата. Семейните да посветят повече време и влияние на децата си, защото в тях е тяхното спасение!

Телец

Пробужда се голяма сила във вас. Трябва да я насочите към съзидание, а от режещи машини и остри инструменти в този ден е по-добре да се пазите. Възможни са злополуки. Слабото ви място е гръбначният стълб, може да ви боли гърбът. Денят е добър за лечебно гладуване.

Близнаци

Ще бъдете подложени на сериозно изпитание. Ще се справите, само ако проявите търпение и мислите позитивно. В този ден е желателно да сте по-активни, да изразявате своите мисли и чувства. Денят е добър за запознанства. Времето е благоприятно, може да свиете семейно гнездо.

Рак

Внимавайте, ако се налага да шофирате! Спазвайте правилата, защото са възможни проблеми със служителите на закона! Има риск, ако запалите цигара в заведение, да бъдете глобени. Денят е добър и за пътешествия, и за любовни срещи. Не си струва да поемате рискове.

Лъв

Звездите ви носят финансово благополучие. Късметът е на ваша страна, но обърнете внимание на здравословното си състояние! Има риск за развитие на алергии. Добро влияние ще ви окаже цитринът. Този скъпоценен камък разгръща творческите способности.

Дева

Постарайте се добре да контролирате емоциите си! Може да се радвате на късмет, ако станете по-самокритични. Ако не срещнете разбиране от околните, не прибързвайте с изводите и действията! Дайте повече свобода на хората, които обичате! Не ги съдете строго за грешките!

Везни

Голяма е вероятността в този ден да срещнете някой (някоя), с който добре да си паснете и скоро да се превърне във ваш брачен партньор. Семейните дами пък трябва да правят компромиси и да избягват конфликтите. Трябва да проявят мъдрост и търпимост.

Скорпион

Късметът е на ваша страна. Може да поемете риска и да инвестирате средства за крупни дела. Денят е добър и за запознанства. Обърнете обаче внимание на здравословното си състояние! За мъжете от този знак слабото място сега е стомахът, а за жените - ставите.

Стрелец

През този ден може успешно да осъществите своите предишни планове. Добре е да сте по-сдържани. Ограничете контактите с непознати! В никакъв случай днес не вземайте големи заеми, защото ще пропилеете парите и няма да може да ги върнете! Предстоят ви вълнуващи срещи.

Козирог

Имате идеалистични представи и това създава пречки. Не се разпилявайте в много посоки, а се съсредоточете в една цел! Направете промените, които желаете, имате сили за това! Ще срещнете интересни хора и предизвикателства, бъдете отворени и позитивни!

Водолей

Трябва да преосмислите своите приоритети. Може да направите скъпа покупка на нещо, за което отдавна мечтаете, а хазартни игри в този ден в никакъв случай не играйте! Добре ще ви подейства да носите тоалети в светло зелено. Този цвят балансира емоциите.

Риби

Трябва да сте внимателни във всички дела. Това, което започвате днес, обезателно трябва да го доведете до край. Дамите да носят тоалети в златистокафявото или сребристото! Това спомага за проясняване на мисълта, а също така вдъхва смелост и предприемчивост.

Източник: Флагман

