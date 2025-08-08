Хороскоп: Вълнуваща среща чака овена, скорпионът е на кръстопът

Овен

Точно днес не се гневете, не се карайте с никого и не давайте празни обещания! Заради дребен на пръв поглед конфликт, може да се разделите окончателно с близък човек. На необвързаните им предстои вълнуваща среща. Има опасност от хранителни отравяния.

Телец

Бъдете щедър и добър, защото започва период за ревизия за душата! Бъдещето ви зависи от това, което ще натежи на кантара на съдбата. Приятна изненада на любимия ще ви подобри настроението. Желателно е днес в менюто ви да няма месо. Препоръчителни са бобовите храни.

Близнаци

Не се насилвайте да правите нищо, което душата ви не желае! Това е вашият ден за забавления. Не излизайте на пазар сами, защото сега емоциите леко замъгляват разума! Пазете се и от енергийни удари с молитвата „Отче наш“! Тя може да е вашият щит.

Рак

Настроението ви може да бъде помрачено от неочакван конфликт с роднини. Не позволявайте на гнева да ви отрови деня! Ако оставите любовта да проникне в душата ви, скоро ще забравите тревогите. Бъдете внимателни с парите днес! Не бързайте да вземате решения!

Лъв

Мощен енергиен поток, може да ви отнесе както към върха, така и към дъното. Подаването на Рейки за бъдещи събития върши чудеса. Всичко, което правите в този ден, трябва да става съзнателно. Не сте отделяли достатъчно внимание на своята половинка!? Време е да промените това.

Дева

Привличате като с магнит парите. Възползвайте се от късмета си и инвестирайте, но дайте приоритет на дейностите, изискващи продължително време за реализация! Отменете неприличните предложения, не е време за авантюри! Уязвими са половите органи.

Везни

Очаквайте удари под кръста! Завистници ще ви провокират заради успехите. Пребройте поне до пет преди да им отговорите! Ако запазите спокойствие и разчитате само на своите сили, ще спечелите. Добре е да се запишете на курсове. Обърнете внимание на панкреаса!

Скорпион

На кръстопът сте. На някои от представителите на този знак им предстои да вземат важни решения. Вслушайте се в съвета на вашите близки! С помощта на приятели ще постигнете завидни резултати. Възможни са любовни разочарования.

Стрелец

Умувате по кой път да поемете, но съмнения няма да ви дават мира. Важните дела и решения за бъдещето нека почакат. Не позволявайте на околните да ви манипулират! Послушайте музика! Тя ще ви върне усещането за хармония.

Козирог

Днес сте като влак, който може да дерайлира от релсите. Затова по-добре отложете важните дела! Може да не ви достигнат силите или съвсем да се объркате. Интуицията може да ви провали. Приятели и семейството ще ви ще помогнат да се чувствате по-добре.

Водолей

Не се страхувайте от трудностите, може да ги преодолеете. Готови сте за велики дела, но се изисква постоянство. Избягвайте натрапниците, не им позволявайте да се месят в живота ви! Поглезете близките си, защото точно сега се нуждаят от повече топлота и внимание!

Риби

Заемете се с това, което сте планирали, но забавете малко оборотите! Избягвайте споровете и не предприемайте рисковани действия! Любим човек може да се върне в живота ви. Разходка или фитнес ще ви се отразят добре сега. Уязвими са шията и ендокринната система.

Източник: Флагман

