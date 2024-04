Хари и Меган с нов проект. Влизат в малките екрани

Принц Хари и жена му Меган Маркъл ще има собствени продукции по Netflix. Поредиците ще бъдат фокусирани върху кулинарията и популярния английски спорт поло.

Новината бе съобщена от Netflix по-рано през седмицата, пише Reuters.

Двата проекта са част от многогодишна сделка, която е сключена между Netflix и Archwell Productions - компанията, която бе създадена от принца и жена му през 2020 година, след като се оттеглиха от официалните си кралски задължения и се преместиха в САЩ.

Първите серии от едната поредица ще бъдат свързани с кулинария, градинарство, забавление и приятелство. Шоуто ще бъде водно от Меган Маркъл, която ще бъде и изпълнителен продуцент.

Netflix is working with Prince Harry and Meghan Markle's company Archewell to produce two new non-fiction shows. https://t.co/j6vg74ROeS