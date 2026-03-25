Хари и Меган кроят нови планове. Замесен ли е Бъкингам

Меган Маркъл и принц Хари обявяват нов проект, заедно с Netflix. 41-годишният херцог и 44-годишната херцогиня на Съсекс съвместно продуцират драматичен сериал, посветен на поло, със стрийминг платформата, съобщава Deadline. Действието на сериала, който все още няма заглавие, ще се развива във „конния град“ Уелингтън, Флорида, а сюжетът „се върти около хаотичната динамика между два съперничещи си отбора и семействата, които ги ръководят“, според изданието.

Смята се, че сериалът е вдъхновен от „страстния проект“ на принц Хари, „ПОЛО“, документален сериал, чиято премиера беше слаба с рейтинги и действието се развива на същото място, което се появи за първи път в Netflix през 2024 г.

Самият принц Хари играе поло от години, като често се връща в седлото за благотворителни мачове.

Според Deadline, новият проект на кралското семейство ще бъде продуциран от Archewell Productions, собствената компания на двойката, и от „Fake Empire“ на Джош Шварц и Стефани Савидж.

Миналата година беше обявено, че Меган и Хари удължиха творческото си партньорство с Netflix чрез Archewell Productions с многогодишен договор. Това включва и „The Wedding Date“, адаптация на книгата на Жасмин Гилори, и „Meet Me at the Lake“, която е адаптация на романтичния роман на Карли Форчън – и вече има назначен режисьор, според Deadline, пише ladyzone.bg.

Съобщението идва дни след публикация, в която се твърди, че двойката има обтегнати отношения със стрийминг гиганта. Представители на Netflix и на двойката оспориха твърденията, направени в доклада.

В репортаж на Variety от 17 март се твърди, че от Netflix са били изненадани от забележителното съвместно интервю на двойката с Опра през 2021 г., което се случи, когато те се оттеглиха от кралските си роли и се преместиха в родната на Меган Калифорния - и преди документалния им сериал по Netflix през 2022 г. „Хари и Меган“ .

В доклада се твърди също, че Netflix е бил „заслепен“ от издаването на мемоарите на принц Хари от 2023 г. „Spare“ , които предлагат рядък поглед към кралското му детство. Изпълнителният директор на компанията Бела Баярия опроверга слуховете за спор след публикацията. „Не вярвайте на всичко, което четете“, каза главният директор по съдържанието. „Може би всички трябва да проверим фактите.“

По-рано този месец Netflix прекрати партньорството си с лайфстайл марката на Меган, As ever. As ever ще продължи „независимо“, според говорители на лайфстайл бранда, както и на Netflix.

„As ever е благодарен за партньорството на Netflix по време на старта и първата ни година“, каза говорител на As ever пред People. „Преживяхме значим и бърз растеж и As ever вече е готов да се представи самостоятелно. Предстои ни вълнуваща година и нямаме търпение да споделим повече.“

„Това е наистина вълнуващо време за As always, а Меган гради с екипа си и се наслаждава на творческото удовлетворение, което идва със създаването на марка, толкова близка до живота, който тя автентично живее“, добави източник, близък до марката. „Тази година наистина е за утвърждаване на марката и нейното мащабиране.“

