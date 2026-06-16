Глория Петкова с първи думи за раздялата с Петканов

От няколко дни в родните медии обикаля слухът за раздялата на една от любимите ни светски двойки - Даниел Петканов и Глория Петкова. Двамата дълго време бяха неразделни, но напоследък нито се появяват на светски събития заедно, нито имат нови общи снимки онлайн.

В социалните мрежи Даниел и Глория още се следват взаимно и старите им кадри не са изтрити, но според мълвата те са сложили край на връзката си, без да са го обявили. Докато феновете се чудят какво става между двамата, Петкова направи първи коментар по темата, като нито отрече, нито потвърди слуховете.

"На този етап не искам да коментирам, без първо да съм го обсъдила с Дани. Това е, което мога да кажа", каза тя за "България Днес". По думите й става ясно, че двамата имат недоизказани неща.

Но има и други признаци, че любовната им приказка наистина е приключила. От сторита на Гло, публикувани през последните дни, се вижда, че се е отдала на морска почивка. На кадрите обаче липсва Лудия репортер, с когото бяха неразделни. Диджейката споделя и доста интересни статуси в Инстаграм. Един от тях гласи: "Не съм ничия бивша, просто сбъднах мечтите на някои хора и това е". В друг пък е още по-крайна: "Той ми каза, че се държа като мъж, отвърнах му: "Тогава гледай и се учи, може и ти да станеш такъв". Според почитателите писанията са директни препратки към самия Петканов.

Петканов и Петкова се залюбиха покрай участието им в "Трейтърс: Игра на предатели". След като заедно достигнаха финала, отношенията им се задълбочиха и навън, а много скоро заживяха и под един покрив. След това Лудият репортер дори заговори за сватба, но Глория му секна мераците и заяви, че не иска да бърза. Все пак връзката им се разви на бързи обороти и те дори запознаха децата си от предишните им бракове. Дълго време всичко изглеждаше перфектно между двамата, но явно са имали подводни остри камъни в отношенията си.

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